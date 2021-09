Ein Radfahrer hat sich mächtig verfahren und ist in Dänemark anstelle von Italien angekommen.

Kurios Radfahrer will nach Italien: An dänischer Grenze gestoppt

Mächtig verfahren hat sich ein Radler, der auf der Autobahn an der deutsch-dänischen Grenze bei Ellund gestoppt worden ist.

Der 25 Jahre alte Mann habe angegeben, vor einigen Tagen mit einem Fahrrad in Ungarn gestartet zu sein, teilte die Bundespolizei mit. Dabei radelte er stramm in die falsche Richtung, denn er habe eigentlich einen Freund in Italien besuchen wollen.

Über Landkarte oder Handy verfügte der Langstreckenfahrer nicht, als dänische Grenzbeamte ihn am Sonnabend der Bundespolizei übergaben. Die Bundespolizisten begleiteten den Mann zum Bahnhof.

© dpa-infocom, dpa:210913-99-205207/2