Deutscher Botschafter in China nach wenigen Tagen im Amt gestorben

Deutscher Botschafter in China nach wenigen Tagen im Amt gestorben

Mo, 06.09.2021, 16.43 Uhr

Der deutsche Botschafter in Peking ist wenige Tage nach seiner Amtseinführung gestorben. Zu den Umständen des Todes von Jan Hecker wollte das Außenamt keine Angaben machen. Die Flagge an der deutschen Botschaft in China wurde auf halbmast gesetzt.