Mindestens 21 Tote bei Schiffsunglück in Bangladesch

Sa, 28.08.2021, 10.22 Uhr

Bei einem Schiffsunglück auf einem See in Bangladesch sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Laut Behörden stieß ein Schiff mit rund 60 Passagieren an Bord mit einem Frachtkahn zusammen und kenterte.