Australien: Erstmals mehr als 1000 Corona-Infektionen an einem Tag

Do, 26.08.2021, 13.38 Uhr

Australien verzeichnet erstmals mehr als 1000 Corona-Infektionen an einem Tag. Allein im Bundesstaat New South Wales, in dem die Metropole Sydney liegt, wurden 1029 neue Fälle registriert.