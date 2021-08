Nena: Party mit Querdenkern und QAnon-Anhängern

Der prominente Partygast wird euphorisch willkommen geheißen. Lautes Gejohle ist zu hören, als die Musikerin in die Menge winkt: „Hallo ihr Süßen. Schön, bei euch zu sein.“ Friedemann Mack, einer der Organisatoren dieser „Party für Ungeimpfte“, ruft in ein Mikrofon: „Wir begrüßen die liebe Nena.“

Er fordert die maskenlos jubelnden Feiernden dazu auf, dankbar zu sein, „dass uns auch eine Nena auf dem richtigen Weg in die neue Welt mit unterstützt“. Das werde „megageil, das sage ich euch“.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Welche neue Welt der Mann meint, bleibt unklar. Fest steht: Gabriele Susanne Kerner, bekannt als Nena, hat sich bei jener Party am Wochenende in krude Gesellschaft begeben. Am Katzenbachsee, einem gerne zu Badezwecken genutzten Wasserrückhaltebecken nordwestlich von Stuttgart, stand die 61-Jährige Schulter an Schulter mit Verschwörungsideologen.

Mehr zum Thema: Nena: Sängerin unterstützt Anti-Corona-Demo in Kassel

Party mit Querdenkern: Nena fordert „Freiheit“

Videos und Fotos von der Feier zeigen etwa Bodo Schiffmann, eine der Führungsfiguren der deutschen Coronaleugnerszene. Friedemann Mack, der Mann am Mikro, gilt unterdessen als einflussreicher Vertreter der amerikanischen Verschwörungsideologie QAnon in Deutschland.

Nena, einst eine Ikone der Neuen Deutschen Welle, hat sich offenbar endgültig der Querdenker-Szene angeschlossen. Foto: picture alliance

Nena nehme als Privatperson an der Party teil, sagt er, wie auf einem vom Aktionsbündnis „Filderstadt Nazifrei“ auf Twitter veröffentlichten Video zu sehen ist. „Sie kommt nicht zum Singen, sondern zum mit uns Glücklichsein.“

Nena hat in den letzten Monaten viel dafür getan, ihren vor etwa 40 Jahren erworbenen guten Ruf zu ruinieren. Erst Ende Juli rief sie ihre Fans während eines Konzerts bei Berlin auf der Bühne dazu auf, die vor Ort geltenden Abstandsregeln zu missachten: „Holt euch eure Freiheit zurück.“ Mehrere Veranstalter sagten daraufhin geplante Auftritte von ihr ab.

Schon zuvor hatte Nena immer wieder die Corona-Regeln kritisiert und von „Panikmache“ gesprochen. Bislang hatte die in Hamburg lebende Westfälin jedoch betont, keine Querdenkerin zu sein. Nach ihrem gut gelaunten Besuch beim Treffen szenebekannter Verschwörungsgläubiger am Badesee scheint es nun, als habe sie jegliche Distanz aufgegeben.

„99 Luftballons“-Produzent verteidigt Nena

Dort kamen Menschen zusammen, die der QAnon-Bewegung nahestehen. Die also behaupten, dass eine ominöse Elite Kinder entführt und deren Blut trinkt, um länger zu leben. Die prominentesten Verbreiter sind der Sänger Xavier Naidoo (49) und der Kochbuchautor Attila Hildmann (40).

Lesen Sie dazu: Wer ist Mister Q? Verschwörungsfanatiker im Zeitalter Trump

In der Musikbranche stellt sich die Frage, ob die einstige Ikone der Neuen Deutschen Welle überhaupt noch tragbar ist. Einer, der Nena verteidigt, ist Uwe Fahrenkrog-Petersen, der Produzent ihres 80er-Megahits „99 Luftballons“. Er hält sie weiterhin nicht für eine Corona-Leugnerin, sagt der 61-Jährige auf Anfrage.

Er habe die Sängerin „als einen sehr freiheitsliebenden Menschen“ kennengelernt, „der sich aus Prinzip keiner Gruppierung angehörig fühlt“. Allerdings habe er seit längerer Zeit nicht mit ihr gesprochen, deshalb könne er „über ihre derzeitige Motivation wenig sagen“. Nena selbst ließ eine Anfrage unserer Redaktion, wie der Kontakt zu den Organisatoren der Party zustande kam, bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Spontan erfolgte ihre Anreise nach Baden-Württemberg jedenfalls nicht – sie war vorbereitet. Nena habe ein Zelt dabei und werde am See übernachten, berichtet Mack in dem Video. Mit den anderen Teilnehmern werde sie am nächsten Tag frühstücken. Sie wolle einfach „die neue Welt genießen“.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de