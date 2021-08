Media Markt & Saturn: Diese Filialen schließen früher

Mehrere Filialen von Media Markt und Saturn müssen in Deutschland schließen

Viele Mitarbeiter verlieren ihren Job

Wir zeigen, welche Filialen betroffen sind

Schon seit März ist bekannt, dass die Elektronikmarkt-Kette Media-Markt-Saturn 13 Filialen in Deutschland schließen wird, wie die WAZ berichtete. Rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ihre Arbeit verlieren. Wie die "Lebensmittel Zeitung" berichtet, müssen die Filialen schon früher schließen - und nicht erst im September.

Insgesamt würden in dem noch bis Ende September laufenden Geschäftsjahr 13 Media-Markt- und Saturn-Filialen in Deutschland dicht gemacht, sagte Finanzvorstand Florian Wieser am Donnerstag in Düsseldorf. Hinzu kämen 10 bis 15 Filialen in Ausland. Der Manager bemühte sich allerdings gleichzeitig, Sorgen über eine weitere Schließungswelle zu zerstreuen. Es sei kein größeres Restrukturierungsprogramm geplant. Insgesamt werde es in Zukunft eher mehr als weniger Standorte geben.

Tatsächlich plant der Elektronikhändler neue Marktformate, um den nach der Pandemie veränderten Kundenbedürfnissen Rechnung zu tragen. „Lange Zeit galt das Credo mehr Fläche und mehr Produkte führen zu mehr Kunden und Umsatz. So einfach ist das heute nicht mehr“, sagte der Chef von Ceconomy und MediaMarktSaturn, Karsten Wildberger.

In den Innenstädten könnten deshalb kleinere Märkte von Media-Markt und Saturn entstehen, die mit einem ausgewählten Sortiment und digitaler Anbindung weniger Fläche benötigen. Außerdem liebäugelt Wildberger mit Shop-in-Shop-Konzepten, bei denen ein kleines Elektroniksortiment etwa in SB-Warenhäusern präsentiert wird. Nach oben hin könnten „Lighthouse-Märkte“ mit großer Fläche das Angebot abrunden. Erste Tests der Konzepte finden bereits im Ausland statt. Doch auch in Deutschland dürften die ersten Neuerungen im kommenden Jahr zu finden sein.

Als eine der ersten Filialen hat es den Saturn in Siegburg bei Bonn erwischt, der nach 21 Jahren für immer schließen musste. Eine Sprecherin von Saturn erklärte dem Nachrichtenportal "24rhein.de", die Schließung der Filiale sei "betriebswirtschaftlich leider alternativlos". In Siegburg verloren 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ein Auszubildender ihre Arbeit.

Saturn: Diese Filialen müssen schließen (oder sind schon geschlossen)

Eine Liste der Niederlassungen, die schließen werden oder bereits geschlossen sind, hat "24rhein.de" ebenfalls veröffentlicht. Demnach treffen die Schließungen folgende Filialen:

Saturn in Siegburg

Saturn in Herford

Saturn in Bergisch-Gladbach

Saturn in Düsseldorf-Flingern

Saturn in Gelsenkirchen-Buer

Saturn in Essen-Steele

Saturn in Münster

Saturn in Fürth

Saturn in Göttingen

Weitere Märkte sollen im nächsten Geschäftsjahr geschlossen werden, berichtet die "Lebensmittel Zeitung". Und "24rhein.de" schreibt, davon ginge auch der Betriebsrat der Filiale in Düsseldorf-Flingern aus.

Media Markt und Saturn: Online-Geschäft wichtig für Umsatz und Gewinn

Unklar ist bislang allerdings, welche Außenstellen noch geschlossen werden sollen. Wie das Portal "macwelt.de" schreibt, hänge das vom Ergebnis der Verhandlungen zwischen Ceconomy (dem Unternehmen, dem Media Markt und Saturn gehören) und den Vermietern der Filialen ab.

Ceconomy hat sich noch nicht dazu geäußert, ob und wenn ja, welche Filialen in Zukunft schließen müssen. Jedoch hat das Unternehmen im letzten Quartalsbericht betont, wie stark die Corona-Pandemie das stationäre Geschäft der großen Elektronik-Ketten getroffen hat. Und: Die Bedeutung von Online-Shops für Umsatz und Gewinn von Media Markt und Saturn sei gewaltig. (te)

