Mallorca-Urlaub: Aktuelle Corona-Inzidenz auf der Insel

Nach einem Hoch im Juli sinken die Corona-Zahlen auf Mallorca und den Balearen

Trotzdem bleibt das Infektionsgeschehen noch auf relativ hohem Niveau

Die Delta-Variante macht inzwischen mehr als 92 Prozent der untersuchten Proben aus

Alles, was zur Corona-Lage auf der Insel wichtig ist, im Überblick

Die Corona-Lage auf der Ferieninsel Mallorca bleibt angespannt, doch die Zahlen gehen inzwischen etwas zurück. Nach Wochen mit extrem hohen Fallzahlen, haben die deutschen Behörden das beliebte Urlaubsziel, ebenso wie ganz Spanien, von der Liste der Hochrisikogebiete genommen. Anwohner und Touristen können vorsichtig aufatmen.

Von Montag auf Dienstag (31.8.) meldete das balearische Gesundheitsministerium insgesamt 116 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Davon entfielen 98 Infektionen auf Mallorca (Vortag: 92).

Wie die deutschsprachige "Mallorca Zeitung" berichtet, lag die Sieben-Tage-Inzidenz auf Mallorca am Dienstag bei 117,7 – am Vortag lag sie bei 148,5. Für die Balearen, also die gesamte Inselgruppe bestehend aus Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera, lag die Inzidenz am 31. August bei 121,3 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche.

Mallorca: Inzidenz und R-Wert sanken zuletzt

Der R-Wert, der aussagt, wie viele Personen ein Infizierter im Schnitt ansteckt, lag laut Cercle d'Economia de Mallorca am Montag (aktuellste Daten) bei 0,78 und damit weiter deutlich unter der Marke von 1.

Auf Mallorca sinken die Corona-Zahlen aktuell wieder. Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Beim Impfen geht es auf der Insel tatsächlich schneller voran als ins Deutschland: Mittlerweile sind über 76,4 Prozent der zu impfenden Bevölkerung auf Mallorca vollständig immunisiert.

