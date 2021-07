Tödliche Tierseuchen: Forschung im Hochsicherheitslabor an der Ostsee

So, 18.07.2021, 10.55 Uhr

In Deutschland ist die Afrikanische Schweinepest auf dem Vormarsch, die Tierseuche wurde an mehreren Schweinen in Brandenburg festgestellt. Tierkrankheiten wie sie werden auf der Ostsee-Insel Riems am Friedrich-Loeffler-Institut erforscht. AFPTV hat die abgelegene Insel besucht.