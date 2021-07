Pilgerfahrt Hadsch in Mekka hat begonnen

Sa, 17.07.2021, 12.27 Uhr

In Mekka in Saudi-Arabien hat die traditionelle islamische Pilgerfahrt Hadsch begonnen. Wegen der Corona-Pandemie sind in diesem Jahr nur 60.000 Gläubige zugelassen, die ihren Wohnsitz in Saudi-Arabien haben und geimpft sein müssen.