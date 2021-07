Niederlande: Corona-Zahlen und Inzidenz steigen rasant

Berlin./Den Haag Die Fallzahlen schnellen in den Niederlanden in die Höhe. Welche Regeln gelten jetzt? Das ist die Corona-Lage in unserem Nachbarland.

Ein bisschen wirkte es, als seien die Niederlande über den Berg: Erst Ende Juni hatte Deutschlands Nachbarland fast alle Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie aufgehoben. "Das Ende der Krise ist nahe", erklärte Ministerpräsident Mark Rutte.

Doch die Lockerungen könnten das Land in eine neue Welle schlittern lassen. Denn die Fallzahlen schnellen jetzt explosionsartig in die Höhe. Vor allem jüngere Menschen sind betroffen. Experten sehen die Ursache dafür in der neuen Delta-Variante.

Niederlande: Corona-Inzidenz von fast 70

Allein am Donnerstag meldete das nationale Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM 5500 Neuinfektionen. Das ist die höchste Zahl seit dem 14. Mai. Vor genau einer Woche waren es noch rund 800 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. "In der vergangenen Woche vom 30. Juni bis 6. Juli hat sich die Zahl der positiven Corona-Tests im Vergleich zur Vorwoche verdoppelt", teilte das RIVM mit. Jetzt liegen die Niederlande bei einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 67.

Von den Neuinfektionen sind den Angaben zufolge vor allem junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren betroffen, die sich beim Feiern angesteckt haben. Erst am Wochenende soll es in der Grenzstadt Enschede zu einem Corona-Ausbruch mit rund 200 Fällen durch Clubbesucher gekommen sein. Das berichtet unter anderem der WDR. Dabei mussten die Partygäste eigentlich nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind.

Delta-Variante breitet sich in Niederlanden aus

Der Anstieg der Neuinfektionen wird auch mit der Verbreitung der Delta-Variante begründet. Noch führte das aber nicht zu mehr Patienten in den Krankenhäusern.

Vorherrschend ist in dem Benelux-Staat ist nach wie vor die in Großbritannien zuerst festgestellte Alpha-Variante mit 75,9 Prozent. Ihr Anteil an den Corona-Neuinfektionen nimmt aber stark ab, während die Delta-Variante zunimmt. So zeigen die jüngsten Auswertungen des RIVM (8. Juli), dass der Anteil der in Indien entdeckten Mutante sich vom 14. auf den 20. Juni um 8,1 Prozent auf einen Anteil von 17 Prozent erhöht hat.

Mittlerweile dürfte der Anteil der ansteckenderen Variante noch höher liegen.

Niederlande: Diese Corona-Regeln gelten

Die niederländische Regierung hatte zum 26. Juni fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Das öffentliche Leben läuft fast normal. So muss eigentlich nur noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maske getragen werden. Auch Discotheken und Nachtclubs öffneten wieder. Das Problem: Die zentrale Grundregel, einen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einzuhalten, wird vielerorts missachtet.

Jetzt erwägt die Regierung allerdings neue Corona-Regeln, um das Virus und vor allem seine gefährlicheren Varianten einzudämmen.

Was bedeutet das für den Holland-Urlaub?

Seit 27. Juni gelten die Niederlande nicht mehr als Corona-Risikogebiet. Aktuell können deutsche Touristen ohne Einschränkung Holland-Urlaub machen. Auch bei der Rückreise gibt es keine Auflagen - mit Ausnahme von Flugreisenden. Wer nicht oder genesen ist, braucht einen Test.

Es ist jedoch nicht unwahrscheinlich, dass die Reise-Regeln verschärft werden, sollte sich die Corona-Lage in den Niederlanden weiter zuspitzen. (jtb/dpa)

