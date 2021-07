Zug stürzt in Fluss: Mehr als ein Dutzend Verletzte

Am letzten Schultag vor den Ferien ist in Österreich ein Zug mit Dutzenden Kindern und Jugendlichen an Bord entgleist und in einen Fluss gestürzt. Nach Angaben des Roten Kreuzes wurden bei dem Unfall im Salzburger Land mehr als ein Dutzend Menschen leicht verletzt.

Das Unglück ereignete sich kurz nach sieben Uhr in der Nähe von Kendlbruck. Ein Waggon eines Regionalzugs stürzte rund vier Meter über die Flussböschung ab und kam seitlich in der Mur zu liegen, berichtete der Sender ORF online. Laut dem Einsatzleiter der Rettungskräfte lagen nach einem Unwetter Wurzeln oder Ähnliches auf den Schienen.

Die meisten der 50 Passagiere waren Kinder und Jugendliche. Sie seien auf dem Weg nach Tamsweg gewesen, sagte eine Sprecherin des Roten Kreuzes der Deutschen Presse-Agentur. Die Stadt ist ein wichtiger Schulstandort für umliegende Regionen.

© dpa-infocom, dpa:210709-99-318559/3