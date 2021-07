Zwei Männer nach Schüssen auf niederländischen Reporter in Haft

Mi, 07.07.2021, 17.22 Uhr

Im Fall des niedergeschossenen niederländischen Reporters Peter de Vries hat die Polizei zwei Verdächtige in Haft genommen. Am Dienstagabend waren mehrere Schüsse auf den Journalisten abgegeben worden. of the street where shooting occurred