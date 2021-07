Darum könnte Sloweniens EU-Ratspräsidentschaft holprig werden

Di, 06.07.2021, 10.13 Uhr

Der slowenische Regierungschef Janez Jansa stellt am Dienstag im Europaparlament in Straßburg den Plan für die sechsmonatige EU-Ratspräsidentschaft seines Landes vor. Unumstritten ist der neue EU-Vorsitz in vielerlei Hinsicht nicht. Warum?