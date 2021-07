Hitze in Kanda: Fruchtgummi schmilzt in der Sonne

Hitze in Kanda: Fruchtgummi schmilzt in der Sonne

Do, 01.07.2021, 16.16 Uhr

Die Hitzewelle in Westkanada ist so extrem, dass offenbar Fruchtgummis in der Sonne schmelzen, wie das Internetvideo eines Nutzers aus Calgary zeigt.