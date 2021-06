Keine Corona-Maskenpflicht im Freien mehr in Italien

Mo, 28.06.2021, 10.42 Uhr

Angesichts sinkender Corona-Fallzahlen ist in Italien die Maskenpflicht im Freien aufgehoben worden. Die Pflicht zum Tragen einer Mundmaske gilt nun nur noch in öffentlich zugänglichen Innenräumen sowie an stark frequentierten Orten an der frischen Luft.