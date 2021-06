Corona-Impfstoff für Dörfer in Kenia

Do, 03.06.2021, 07.06 Uhr

In abgelegenen Regionen Afrikas sind Millionen Menschen von der Gesundheitsversorgung abgeschnitten - entsprechend niedrig fallen die Zahlen bei den Corona-Impfungen aus. In Kenia bringen mobile Impfteams die immunisierenden Spritzen in entlegene Gegenden.