Italienischer Mafia-Boss Morabito in Brasilien gefasst

Di, 25.05.2021, 11.22 Uhr

Er gilt als einer der meistgesuchten Straftäter Italiens: In Brasilien ist der italienische Mafia-Boss Rocco Morabito festgenommen worden. Seit seinem Ausbruch aus einem Gefängnis in Uruguay im Juni 2019 war er auf der Flucht. of capture of Rocco Morabito and seized items in Uruguay in 2017