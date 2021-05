Italien: Seilbahn-Gondel abgestürzt - Fünfjähriger verliert Familie

Italien trauert: Bei einem Seilbahn-Absturz am Lago Maggiore im Norden des Landes sind am Pfingstsonntag 13 Menschen ums Leben gekommen. Zwei fünf und neun Jahre alte Kinder wurden nach Angaben des Rettungsdienstes schwerverletzt. abgestürzt.

In Italien ist am Pfingstsonntag eine Seilbahn-Gondel in die Tiefe gestürzt

14 Menschen sterben bei dem Unglück

Eine Familie aus Israel wird getötet, der fünfjährige Sohn überlebt schwerverletzt

Die Suche nach der Unfallsuche läuft

Es sollte ein Seilbahnausflug vor malerischer Kulisse werden, doch er endete in einer Tragödie. Am Pfingstsonntag, einem der ersten Wochenenden mit weniger Corona-Beschränkungen, mehr Freiheiten sowie bestem Ausflugswetter, stürzte die Kabine auf dem Weg vom Lago Maggiore zur Bergstation am Monte Mottarone plötzlich ab. Junge Paare, Familien und Kinder riss sie in den Tod. Mindestens 14 Menschen fanden den Tod, ein fünfjähriges Kind verlor seine Familie.

Stresa, dieser so traumhaft gelegene Ort am Lago Maggiore, steht unter Schock. „Das hätte nicht passieren dürfen“, sagt die Bürgermeisterin von Stresa, Marcella Severino, mit schwarzer Atemmaske und schwarzem Regenhut. „Das Wichtigste ist jetzt, den Familien nah zu sein.“

Die Gemeinde trauert auch um eine israelische Familie – nur der fünfjährige Sohn überlebte. Der junge Vater Amit B. mit seiner Frau (27) und Söhnchen Tom (2), der im italienischen Pavia geboren wurde, starben. Auch Mutter (71) und Vater (83), die aus Israel zu Besuch gekommen waren, befinden sich unter den Toten. Das junge Paar lebte seit einigen Jahren in Italien: Amit B. studierte Medizin. In seiner Freizeit setzte er sich für die jüdische Gemeinde in Mailand ein. Das verletzte Kind im Kinderspital von Turin ist der älteste Sohn des Paares. Der Fünfjährige wurde lange operiert und kämpft noch ums Überleben.

Eine olivgrüne Plastikplane schützt am Tag nach dem Absturz die geborstene Gondel vor dem unerbittlichen Regen. Nach dem Aufprall rutschte die Kabine auf dem steilen Abhang nach unten, bis sie gegen zwei Bäume prallte und auseinanderbrach, so die Ermittlungen, die auf Hochtouren laufen.

Rettungskräfte stehen am Wrack der Gondel, die in der Nähe des Gipfels abgestürzt ist. Foto: dpa

Unglück am Lago Maggiore: Trauer in Italien

Überfüllt war die Gondel am Sonntag wohl nicht. Laut der Südtiroler Firma Leitner, die für die Wartungen der Seilbahn zuständig ist, sind die Kabinen für 35 Leute ausgelegt. Wegen der Pandemie hätten nur 20 Menschen hineingedurft. 2016 sei die Bahn, die zunächst stillgelegt war, generalüberholt und stark modernisiert worden. Bei den jährlichen Kontrollen habe immer alles gestimmt, heißt es. „Es waren vermutlich zwei Probleme gleichzeitig“, vermutet Matteo Gasparini von der örtlichen Bergrettung.

Zwölf Menschen sind nach Angaben von Rettungskräften bei dem Unglück ums Leben gekommen. Foto: dpa

Ersten Rekonstruktionen zufolge riss kurz vor der Ankunft der Gondel an der Bergstation das Tragseil. Die für diese Fälle vorgesehene Notbremse wurde nicht ausgelöst. Diese Vorrichtung legt automatisch bei einem Seilriss Bremsbacken um das Tragseil und bringt die Kabinen zum Stehen. Stattdessen nahm die Gondel Fahrt auf, knallte gegen einen Stützpfeiler und sprang aus dem Tragseil.

„Wir wissen nicht, warum sie nicht aktiviert wurde, während sie bei der unteren Kabine funktioniert hat“, sagt Gasparini. Dabei waren die Stahlseile erst im November elektromagnetisch durchleuchtet worden. „Ich verstehe das nicht, die Seilbahn wurde ständig kontrolliert“, sagt ein Mitarbeiter eines Hotels an der Talstation, der die Arbeiter verschiedener Wartungsfirmen kommen und gehen sah. Lesen Sie außerdem: Vulkanausbruch im Kongo – Lava bedroht Millionenstadt Goma

Seilbahn-Tragödie: Untersuchungskommission soll Klärung schaffen

Für den Tourismus ist die Tragödie ein Rückschlag. „Gäste aus dem Ausland haben sich sofort gemeldet und ihre Anteilnahme ausgedrückt“, berichtet eine Mitarbeiterin des Hotels Flora gerührt. Doch ohne die Seilbahn, die auf absehbare Zeit stillgelegt wird, verliert Stresa eine seiner Hauptattraktionen.

Infrastrukturminister Enrico Giovannini kündigte eine Untersuchungskommission an, die parallel zur Staatsanwaltschaft die Ursachen des Unglücks klären soll.

Gondelunglücke kommen in Italien selten, aber immer wieder vor. 2008 wurden mehrere Menschen verletzt, als eine Kabine gegen die Station im piemontesischen Ses­triere krachte. 1998 starben 20 Menschen im norditalienischen Cavalese, südlich von Bozen, als ein Militärflugzeug das Kabel der Seilbahn durchtrennte und eine Gondel deshalb abstürzte.