Ostsee: Die schönsten Strände im Überblick

Berlin. Wer Urlaub am Strand machen will, muss dafür nicht weit reisen. Auch die deutsche Ostsee hat tolle Orte zum Baden und Sonnen zu bieten.

Feiner Sand, sanfte Wellen und eine leichte Brise: Bei diesem Bild denken wohl viele Menschen direkt an Strände am Mittelmeer oder in der Karibik. Doch so weit müssen Urlauber nicht reisen, um Urlaub am Meer zu machen. Denn auch an der deutschen Ostsee gibt es zahlreiche Strände, die einen Besuch wert sind. Wir stellen Ihnen die schönsten vor.

Alle Infos: Preise, Tipps für Reisen mit Kindern - Alle Infos zum Ostsee-Urlaub

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Timmendorfer Strand in der Lübecker Bucht

Der Timmendorfer Strand gehört zu den bekanntesten Stränden Deutschlands. Regelmäßig finden dort Beachvolleyball-Turniere statt, doch auch wenn das nicht der Fall ist, wird im Sommer viel geboten. Schließlich gehört der gleichnamige Ort zu den mondänsten Badeorten der Republik. Dank der Größe des Strandes findet sich trotzdem immer ein freies Plätzchen. Alternativ kann man auch auf die anderen Strände in der Lübecker Bucht ausweichen.

Lange waren die Strandkörbe am Timmendorfer Strand wegen der Corona-Pandemie verwaist. Das könnte sich nun ändern. Foto: dpa

Der Strand von Warnemünde

Mit 15 Kilometern Länge gehört der Strand von Warnemünde zu den größten Stränden der Ostsee. Urlauber erwartet dort feiner, heller Strand und ein toller Blick auf die Schiffe, die in den Hafen von Rostock einfahren oder diesen verlassen.

Der Schönberger Strand

Ganz im Norden Deutschlands liegt der Schönberger Strand in Holstein. Dieser bietet Urlaubern eine große Vielfalt – von eher ruhigeren Abschnitten bis zu belebten Party-Stränden. Teilweise darf auch nackt gebadet werden, zum Teil sind Hunde zugelassen.

Lesen Sie auch: Diese Corona-Regeln sind beim Ostsee-Urlaub zu beachten

Der Strand von Graal-Müritz

Zwischen Rostock und der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst liegt der Strand des Ostseeheilbades Graal-Müritz. Er ist rund fünf Kilometer lang und bis zu 40 Meter breit. Auch hier sind Hunde an manchen Stellen erlaubt. Im Hinterland warten malerische Fischerdörfer auf Besucher.

Geheimtipps an Nord- und Ostsee Geheimtipps an Nord- und Ostsee

Der Naturstrand Weststrand

Wild und trotzdem schön ist der Naturstrand Weststrand auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Er ist touristisch kaum erschlossen und von Bäumen gesäumt. Kioske oder Restaurants sucht man hier vergebens. Wer es gerne ruhig hat, ist dagegen richtig.

Auch interessant: Zu viel Fischfang – Greenpeace versenkt Granitblöcke vor Rügen

Der Strand von Heringsdorf

Heringsdorf auf Usedom wartet nicht nur mit einem schönen Strand, sondern auch mit der längsten Seebrücke Deutschlands auf. Von ihr aus hat man einen tollen Blick auf die Küste und die Insel. Wieder an Land, gibt es zahlreiche Restaurants und Geschäfte.

Der Strand von Sellin auf Rügen

Wirft man das erste Mal einen Blick auf die Seebrücke am Strand von Sellin auf Rügen, muss man unweigerlich an eine Postkarte denken. Seit einer Restaurierung im Jahr 1998 strahlt die Seebrücke wieder in ihrer historischen Gestalt und erinnert an die große Zeit der Seebäder an der Ostsee. (nfz)