Impfstopp? Verwirrung um Corona-Erstimpfungen im Bayern

In Bayern herrscht große Verwirrung im Umgang mit Erstimpfungen. Werden sie komplett gestoppt? Aus den Landratsämtern in Bayreuth und Bamberg hieß es am Dienstagabend, alle Impfzentren in Bayern seien angewiesen worden, die Erstimpfungen mit den Vakzinen Biontech und Moderna zu stoppen und nur noch Zweitimpfungen durchzuführen.

Doch das Bayerische Gesundheitministerium widersprach laut mehreren Medienberichten noch am selben Abend. Es sei demnach nie die Rede von einem gänzlichen Stopp gewesen. Man habe lediglich über die hohe Anzahl der mittlerweile benötigten Zweitimpfungen informiert.

Dem BR bestätigte das Ministerium allerdings, dass man den begrenzten Impfstoff derzeit für Zweitimpfungen brauche. "Bei nahezu gleichbleibenden Liefermengen für die Impfzentren durch den Bund bedeutet dies eine Verteilung des Impfstoffs hin zu einem Großteil an Zweitimpfungen", hieß es demnach.

Bayern: Impf-Priorisierung fällt ab Donnerstag

Ein Sprecher des Ministeriums in München verwies außerdem darauf, dass aktuell der Einfluss der Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff nach einer ersten Astrazeneca-Impfung auf die verfügbare Impfmenge beobachtet werde.

Das Landratsamt hatte gemeldet, dass die Impfzentren ohne Vorwarnung angewiesen worden seien, ab Mittwochnachmittag nur noch Zweitimpfungen durchzuführen und alle geplanten Erstimpfungen abzusagen. Bayernweit müssten Reserven der Impfstoffe von Biontech und Moderna aufgebaut werden, um die Zweitimpfungen sicherzustellen.

Ab Donnerstag fällt in Bayern die Impf-Priorisierung. Bei vielen schürte das zunächst die große Hoffnung, bald ebenfalls die ersehnte Spritze zu bekommen. Doch das könnte sich nun wohl noch herauszögern. (bef)