Vatertag trotz Corona: Ideen für tolle Geschenke

Ach, was wäre das schön: Mit den Jungs den Herrentag begießen, auf den Vater und womöglich die eigene Vaterschaft anstoßen und abends gemütlich in der großen Runde grillen. Am Donnerstag, 13. Mai ist es soweit. Aber der zweite Vatertag in der Corona-Pandemie lässt größere Zusammenkünfte nicht zu.

Sie können lustig bedruckte Tassen nicht mehr sehen? Und das Mixtape ist auch irgendwie out? Lassen Sie sich inspirieren - wir haben die besten Ideen für Last-Minute-Geschenke zum Vatertag gesammelt.

Vatertag: Das sind die besten Geschenkideen für den Mann

Zugegeben, um noch etwas zu verschicken, sind Sie jetzt vielleicht zu spät dran. Der Vatertag fällt auf den bundesweiten christlichen Feiertag Himmelfahrt, die Post wird folglich nicht zugestellt. Damit Geschenke rechtzeitig ankommen, sollten sie spätestens am Montag, 10. Mai, auf den Weg gebracht werden. Lesen Sie auch: Virologe Drosten gibt Prognose für den Sommer ab

Das sind die besten Geschenke zum Verschicken:

Ein schönes Familienbild, in einen edlen Rahmen aus Holz oder Metall gesteckt

Ein Gutschein über ein gemeinsames Wein- oder Bier-Tasting in einer besonderen Bar - für die Zeit nach Corona

Ein Wohlfühlpaket mit erlesener Schokolade, einem Nuss-Früchte-Mix, fair gehandelten Kaffeebohnen oder einer besonderen Teesorte und einer Auswahl an leckeren Grillsaucen

Ein Gutschein für einen gemeinsamen Ausflug - denn nichts ist wichtiger als zusammen verbrachte Zeit

Für Kaffee-Liebhaber: Ein Probierset mit verschiedenen Kaffeesorten - erhältlich online oder im Delikatessengeschäft vor Ort

Wenn der Vater im eigenen Haus oder nur eine kurze Autofahrt entfernt wohnt, ist noch Luft für DIY-Geschenke. Aber wer sich viel Mühe beim Überlegen und Umsetzen gibt, will natürlich nicht, dass es später nur in der Ecke verstaubt. Was also tun? Wir haben die besten Ideen gesammelt:

Eine Sonne auf eine Leinwand drucken - und zwar erst den gelben Kreis malen, dann die Kinderfüße mit gelber Farbe (am besten ist ungiftige Fingermalfarbe) bestreichen. Die Kinderfüße wie Sonnenstrahlen um die "Sonne" herum aufdrucken. Wer mag, kann Platz lassen fürs Papas Füße.

Schattenfotos: Schreiben Sie eine liebevolle Botschaft (kurz und knapp) auf einen alten Karton - etwa "Wir lieben dich!". Schneiden Sie die Buchstaben aus dem Karton aus. Dann schnappen Sie sich Ihre Kinder an einem sonnigen Morgen, bewaffnen sich selbst mit der Kamera und lassen die Kinder die Pappen hochhalten. Am besten funktioniert das, wenn die Sonne den Kindern in den Rücken scheint und lange Schatten wirft. Die Kinder halten nun die Pappen mit der Schrift kopfüber über ihre Köpfe. Auf der Straße erscheint nun gut sichtbar die Liebeserklärung an den Papa. Klick! Das Foto lassen Sie noch entwickeln und rahmen - fertig! In Schwarzweiß sieht es besonders edel aus.

Ein Kochbuch mit Lieblingsrezepten gestalten. Wenn die schenkenden Geschwister nicht mehr zu Hause leben, bietet sich die Gestaltung per Google Doc oder einer ähnlichen Software an, sodass alle gleichzeitig daran arbeiten und eine später das Layout vereinheitlichen kann. Das fertige Buch ist schnell in einem Copyshop gedruckt und gebunden.

Selbst gemachte Chutneys oder Pestos - diese eignen sich hervorragend für zum Dippen für die Grillsaison.

Versand von Vatertagsgeschenk verpasst: Was tun?

Wer mit dem Versenden des Pakets zu spät dran ist, kann das Geschenk natürlich auch noch nachträglich überreichen. Auf jeden Fall sollte ein kleiner Gruß zum Vatertag nicht fehlen - zum Beispiel per WhatsApp, E-Mail oder Telefon. Tipps, wie Sie Ihrem Vater oder Schwiegervater am originellsten zum Vatertag gratulieren, finden Sie hier.

