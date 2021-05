Berlin Viele Menschen fragen sich vor der Corona-Impfung, welche Unterlagen sie mitbringen müssen. An diese Dokumente sollten sie denken.

Bundesweite flächendeckende Impfungen bei den Hausärzten sollen ab heute Schwung in die stockende Impfkampagne in Deutschland bringen. Allerdings stehen den Praxen in der ersten Woche nicht einmal eine Million Impfdosen zur Verfügung. Ende des Monats soll es weitaus mehr Impfstoff geben.

Die Corona-Impfkampagne in Deutschland geht voran - immer mehr Menschen bekommen einen Impftermin

Vor ihrem Termin fragen sich viele, welche Unterlagen man mitbringen sollte

An was sie denken sollten, wenn sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen

Mehrere Hunderttausend Menschen werden in Deutschland aktuell pro Tag gegen das Coronavirus geimpft. Damit es dabei nicht zu Verzögerungen kommt, sollten Impfwillige bestmöglich auf ihren Impftermin vorbereitet sein. Dazu gehört es auch, beim Arzt oder im Impfzentrum alle nötigen Dokumente parat zu haben. Doch welche Unterlagen sind das? Lesen Sie hier: Termin: So meldet man sich für die Corona-Impfung an

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wichtig ist, dass grundsätzlich nur gesunde Menschen zu einer Impfung erscheinen sollten. Wer sich krank fühlt, sollte seinen Termin vorsichtshalber absagen oder verschieben. Fühlen sich Impfwillige fit, sollten sie mit den wichtigsten Unterlagen zu ihrem Termin kommen.

Unterlagen für die Corona-Impfung: Unterschiede zwischen den Bundesländern

Welche das sind, unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. Schuld daran sind unter anderem die unterschiedlichen Methoden zur Terminvergabe: Während man sich etwa in Bayern online zu einem Termin anmelden kann, ist das in Berlin nur nach einer schriftlichen Einladung möglich. Auch interessant: Biontech und Co.: Abstand zwischen Impfungen verlängert

In jedem Fall mitbringen sollten Sie aber folgende Unterlagen:

Personalausweis, Reisepass oder Aufenthaltstitel

Impfpass

Einladungsschreiben oder Terminbestätigung (je nach Bundesland)

Impf- oder Anamnesebogen und Einwilligungserklärung (online verfügbar, je nach Bundesland unterschiedlich)

Falls vorhanden: Herzpass, Diabetikerausweis oder Medikamentenliste

Ggf. Bestätigung über Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe oder formlose Erklärung einer schwangeren oder pflegebedürftigen Person, dass Sie deren enge Kontaktperson sind

Unterlagen für die Corona-Impfung: Die Übersicht nach Bundesland

Welche Dokumente Sie in Ihrer Region benötigen, erfahren Sie, indem Sie in der nachfolgenden Liste auf ihr Bundesland klicken.

(nfz)