Kanzleramt strebt Fortsetzung des Lockdown bis April an

So, 21.03.2021, 13.03 Uhr

Das Bundeskanzleramt strebt eine Fortsetzung des derzeitigen Corona-Lockdown bis in den April hinein an. Das geht aus dem Entwurf für eine Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Spitzenberatungen am Montag hervor.