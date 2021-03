Mo, 15.03.2021, 13.03 Uhr

Russland hat nach eigenen Angaben eine Vereinbarung über die Produktion seines Corona-Impfstoffes Sputnik V in Deutschland geschlossen. Auch mit Unternehmen in Frankreich, Spanien und Italien gebe es bereits entsprechende Abkommen, hieß es in einer Erklärung der russischen Impfstoff-Entwickler.