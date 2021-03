Astrazeneca: Länder stoppen Impfung - Lauterbach warnt

Deutschland hält weiter am Corona-Impfstoff von Astrazeneca fest. Bislang gebe es keine Hinweise, dass der Todesfall in Dänemark mit dem Impfstoff von Astrazeneca "in kausaler Verbindung steht", teilte das für Impfstoffe zuständige Paul-Ehrlich-Institut mit.

Weil es bei Patienten nach der Impfung zu Blutgerinseln kam, setzen mehrere Länder die Verwendung des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca aus

SPD-Politiker Karl Lauterbach warnt wegen des Impfstopps in den Ländern

Lesen Sie hier, wie Deutschland mit dem Stopp der Astrazeneca-Impfungen in einigen europäischen Ländern umgeht

Der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca sorgt erneut für negative Schlagzeilen: Mehrere Länder haben die Impfungen mit dem Vakzin ganz oder teilweise gestoppt. Dänemark, Norwegen und Island haben die Impfungen vorerst komplett abgebrochen, in Österreich wurde die Verwendung einer Charge ausgesetzt.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Als Grund für die Entscheidungen zum Stopp der Astrazeneca-Impfungen wurden Berichte über schwere Fälle von Blutgerinnseln bei Personen, die mit dem Mittel immunisiert worden seien, von den jeweiligen Gesundheitsbehörden angegeben.

Österreich: Gerinnungsstörungen nach Astrazeneca-Impfung

Bereits am Montag hatte Österreich die Impfungen mit einer bestimmten Charge des Astrazeneca-Impfstoffs gestoppt, nachdem eine 49-jährige Krankenpflegerin wenige Tage nach ihrer Impfung gestorben war. Bei der Frau waren schwere Gerinnungsstörungen aufgetreten. Zwei weitere Geimpfte bekamen eine Thrombose, eine 35-Jährige erlitt eine Lungenembolie.

Vier andere EU-Länder - Estland, Litauen, Lettland und Luxemburg - stoppten daraufhin ebenfalls vorsorglich die Impfungen mit dieser Charge, die insgesamt rund eine Million Impfdosen umfasste und an 17 europäische Länder verschickt worden war. Am Donnerstag teilte Italien mit, eine bestimmte Charge nicht mehr zu verimpfen. Dabei handelte es sich allerdings um eine andere als die von Österreich genannte.

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

Astrazeneca-Impstoff: Untersuchungen wegen Blutgerinnsel

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) teilte am Donnerstag mit: Das Risiko von Blutgerinnseln erhöhe sich durch eine Corona-Impfung nicht. Nach bisherigen Erkenntnissen sei "die Zahl der thromboembolischen Ereignisse bei geimpften Menschen nicht höher als in der Allgemeinbevölkerung", erklärte die Behörde.

Die Anzahl von bisher gemeldeten 30 Thrombose-Fällen bei knapp fünf Millionen geimpften Personen im europäischen Wirtschaftsraum stelle keine Häufung gegenüber dem Vorkommen in der Gesamtbevölkerung dar, hieß es konkret. In Deutschland kommen Thromboembolien circa ein bis drei mal pro 1000 Personen und Jahr vor, sie sind daher relativ häufig.

Auch der Mediziner und SPD-Politiker Karl Lauterbach äußert sich ähnlich auf Twitter. "EMA hat nach AstraZeneca Impfung 22 Thrombembolien bei 3 Millionen Geimpften gefunden.", schrieb er dort. Und weiter. "Das entspricht Rate ohne Impfung. Es ist richtig, das weiter zu untersuchen. Aber Impfstopp war falsch. Ausgesetzte Impfung ist für viele tödlich, die jetzt verzichten."

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Dänemark, Norwegen und Island stoppen Impfungen mit Astrazeneca

Die dänische Gesundheitsverwaltung teilte am Donnerstag mit, dass zunächst 14 Tage auf das Mittel des britisch-schwedischen Unternehmens verzichtet wird. Auch Island folgte der Entscheidung.

Gleiches gilt für Norwegen. Zur Begründung verwies Geir Bukholm von der Nationalen Gesundheitsbehörde in Oslo auf Hinweise auf mögliche gefährliche Nebenwirkungen des Impfstoffs: "Wir warten auf mehr Informationen, um zu prüfen, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Impfung und diesem Blutgerinnsel-Fall", sagte er.

In Thailand wurde die Einführung des Astrazeneca-Impfstoffs daraufhin verschoben. "Obwohl die Qualität von Astrazeneca gut ist, haben einige Länder um eine Verzögerung gebeten. Wir werden (auch) verzögern", teilte ein Experte der thailändischen Impfkommission mit. Das Land wollte ursprünglich am Freitag mit den Impfungen mit dem Vakzin des schwedisch-britischen Herstellers beginnen, die erste Dosis sollte Ministerpräsident Prayut Chan-O-Cha erhalten.

Astrazeneca: Das Unternehmen äußert sich zum Impf-Stopp

Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur gab sich Astrazeneca zunächst zurückhaltend. Ein Sprecher des britisch-schwedischen Pharmakonzerns sagte, dass man sich der dänischen Entscheidung bewusst sei – fügte allerdings hinzu: "Die Sicherheit des Impfstoffs ist in klinischen Phase-III-Studien ausführlich untersucht worden und die von Experten begutachteten Daten bestätigen, dass der Impfstoff generell gut verträglich ist."

Lesen Sie auch: Christian Drosten hat klare Meinung zu Astrazeneca-Impfstoff

Auch die dänische Behörde betonte, es sei gut dokumentiert, dass das Mittel sowohl sicher als auch effektiv ist. Wichtig sei zu unterstreichen, dass man den Astrazeneca-Impfstoff nicht ablehne, die Verabreichung lediglich aussetze. Allerdings müsse auf Berichte zu möglichen ernsthaften Nebenwirkungen reagiert werden. Nach einer zweiwöchigen Verabreichungspause werde man sehen, wie man weiter vorgeht.

Nebenwirkungen: Dänemarks Gesundheitsminister reagiert

Gesundheitsminister Magnus Heunicke sprach ebenso wie die Gesundheitsverwaltung des Landes von einer Vorsichtsmaßnahme. Wie er auf Twitter schrieb, sollten die Vorfälle gründlich untersucht werden. Regierungschefin Mette Frederiksen klagte vor Reportern vor einem Krankenhaus im dänischen Herlev, dass die Entscheidung die Impfkampagne aufhalten würde.

So geht Deutschland mit dem Stopp von Astrazeneca-Impfungen um

Das für Impfstoffe in Deutschland zuständige Paul-Ehrlich-Institut hält weiter am Vakzin von Astrazeneca fest. Es gebe bislang keine Hinweise, dass der Todesfall in Dänemark mit der Corona-Impfung mit dem Impfstoff von Astrazeneca "in kausaler Verbindung steht", teilte das Institut am Donnerstagabend mit.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Aussetzungen der Corona-Impfungen mit dem Mittelkritisiert. "Ich bedaure es", dass mit dem aktuellen Wissensstand in einigen Staaten Astrazeneca vorerst nicht mehr verwendet werde, sagte Spahn am Freitag in Berlin. "Wir nehmen die Meldungen sehr, sehr ernst", versicherte er. Es sei aber sehr wichtig, zwischen einem rein zeitlichen Zusammenhang zwischen einer Impfung und einer Thrombose und einem ursächlichen Zusammenhang zu unterscheiden.

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, betonte ebenfalls, dass die Auswirkungen der Corona-Impfungen sehr genau beobachtet würden. Klar sei, dass gerade durch die priorisierte Impfung von alten und sehr alten Menschen immer wieder ernste Erkrankungen und auch Todesfälle in nahem zeitlichen Zusammenhang zur Impfung vorkämen. Es gebe bisher jedoch keinen Hinweis, "dass diese Geschehnisse statistisch auffällig wären".

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach schrieb auf Twitter, dass der Impfstopp mit dem Astrazeneca-Mittel "falsch" sei: "Ausgesetzte Impfung ist für viele tödlich, die jetzt verzichten."

EMA hat nach AstraZeneca Impfung 22 Thrombembolien bei 3 Millionen Geimpften gefunden. Das entspricht Rate ohne Impfung. Es ist richtig, das weiter zu untersuchen. Aber Impfstopp war falsch. Ausgesetzte Impfung ist für viele tödlich, die jetzt verzichten. https://t.co/M9PhAyYFhg pic.twitter.com/AoRaPODJv7 — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) March 11, 2021

(dpa/afp/bekö/day/raer)