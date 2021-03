Corona: Wann bekomme ich die Impfung beim Hausarzt?

Haus- und Fachärzte sollen Impfungen verabreichen

Dafür fordern sie aber eine Gegenleistung von Politik und Krankenkassen

Wer demnächst impfen könnte und wo die Schwierigkeiten liegen, lesen Sie hier im Überblick

Die Impfkampagne soll laut den Beschlüssen des Corona-Gipfels von Bund und Ländern deutlich schneller vorankommen. Haus- und Fachärzte werden stärker mit eingespannt: Ab Anfang April sollen auch sie Impfungen verabreichen dürfen. Die Mediziner dürfen die starren Vorgaben zur Impfpriorisierung lockern und flexibler über die Reihenfolge entscheiden. Lesen Sie auch: "Markus Lanz": Wer hat die Corona-Politik "verbockt"?

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Corona-Impfung: Ärzte fordern weniger Bürokratie

Doch die Hausärzte sehen auch Schwierigkeiten bei der Durchführung. Sie fordern bürokratische Entlastungen und eine stärkere organisatorische Einbeziehung der Krankenkassen. Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, sagte unserer Redaktion, die Krankenkassen sollten die Ärzte "durch ein flächendeckendes Einladungsverfahren" unterstützen. Die Kassen verfügten über die notwendigen Patientendaten und die Expertise. Die Mediziner müssten sich voll und ganz auf ihre ärztlichen Aufgaben konzentrieren, "für mehr ist keine Zeit".

Um neben der Versorgung der Patienten auch die Impfungen sowie die zusätzlichen Testungen stemmen zu können, "muss jeglicher vermeidbarer Aufwand wegfallen", sagte Weigeldt. Zudem wollen Bund und Länder auch die Betriebsärzte stärker einbinden.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Zur Beschleunigung der Impfkampagne soll auch beitragen, dass der Abstand zwischen der Verabreichung der Erst- und der Zweitdosis auf das Maximum ausgedehnt wird. Bei Astrazeneca sind dies zwölf Wochen, beim Wirkstoff von Biontech/Pfizer 42 Tage. Damit können mehr Menschen früher eine Erstimpfung erhalten, mit der bereits ein deutlicher Schutz gegen das Virus entsteht.

Es gehe nun darum, "so schnell wie möglich Impfstoffe an die Menschen zu bringen", sagte Angela Merkel nach den Verhandlungen am Mittwoch. Über Nachrückerlisten sollen nicht wahrgenommene Impftermine anderweitig vergeben und die Arbeit in den Impfzentren zudem auf ein Siebentage- und Mehrschichtsystem umgestellt werden.

Lesen Sie hier: Corona: Das passiert mit dem übrig gebliebenen Impfstoff

Impfen: Astrazeneca jetzt auch für Menschen über 65

Hierzu passte auch die Ankündigung der Ständigen Impfkommission (Stiko), den Astrazeneca-Impfstoff auch für Menschen ab 65 Jahre zu empfehlen. Damit stehen fortan mehr Dosen zum Schutz der besonders gefährdeten älteren Bevölkerungsgruppe zur Verfügung. Bislang wurde Astrazeneca in Deutschland gemäß einer Stiko-Empfehlung von Ende Januar nur an Menschen zwischen 18 und 65 verabreicht.

Als Grund hatte die Stiko die mangelnde Datenbasis über die Wirksamkeit in der höheren Altersgruppe angegeben. Aktuelle Untersuchungen belegen die Wirksamkeit inzwischen. Zugelassen war der Impfstoff von Anfang an auch für die Älteren. Die bisherige Altersbegrenzung bei der Empfehlung gilt als wichtiger Grund für die geringere Akzeptanz des Impfstoffs im Vergleich zu anderen Präparaten.

Mehr zum Thema: Astrazeneca-Impfung hat überraschende Wirkung bei Älteren

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) gibt sich optimistisch. "Im Laufe des Aprils gehen die Impfstofflieferungen zahlenmäßig stark hoch", sagte er dem Sender Hit Radio FFH. Deshalb gehe man davon aus, dass die Impfzentren im Mai "rappelvoll" sein werden. Zur künftigen Rolle der Hausärzte sagte Braun: Am Anfang werde sich das Impfen in den Praxen beispielsweise auf Patienten mit Vorerkrankungen beziehen. "Dass quasi jeder seinen Termin beim Hausarzt machen kann, das wird dann im zweiten Schritt der Fall sein."

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

Werksärzte sollen zudem Impfzentren unterstützen

Beim Impfen will auch die Chemiebranche helfen: Mit dem Einsatz von Werksärzten könnten staatliche Impfzentren entlastet werden, teilte BAVC-Präsident Kai Beckmann mit. Der BAVC bekräftigte sein Angebot an die Bundesregierung, auch in den Branchenunternehmen impfen zu lassen. Viele Unternehmen stünden bereit zu helfen.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch kritisierte unterdessen die Beschlüsse des Gipfels beim Thema Impfen als unzureichend. "Wir brauchen eine nationale Kraftanstrengung beim Impfen, um den Lockdown dauerhaft hinter uns zu lassen", hob er hervor. Die Bundeskanzlerin müsse dies zur Chefsache machen, damit nicht "bis Ostern über sechs Millionen Impfdosen rumliegen".

Ein Problem bei den Impfungen ist derzeit ihre bundesweite Erfassung. Seit 15. Dezember gibt es beim Robert Koch-Institut (RKI) das Digitale Impfquotenmonitoring DIM. Ihm können die Bundesländer alle Impfdaten digital übermitteln und damit einen schnellen und präzisen Überblick über den Stand der Impfungen ermöglichen. Doch bislang übermitteln nur vier Bundesländer ihre Daten komplett auf diesem Weg. Bayern hat sich für das Impfquotenmonitoring noch nicht einmal angemeldet - unter Hinweis auf den Datenschutz.

(mja/ape/mir mit afp und dpa)

Corona - Mehr Infos zum Thema