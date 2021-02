Corona: Wann öffnen Friseure in Deutschland wieder?

Die Friseure sind in Deutschland wegen der Corona-Pandemie bereits seit Dezember geschlossen

Nun sinken die Corona-Zahlen – Friseure hoffen, bald wieder arbeiten zu können

Kurz vor dem Corona-Gipfel am Mittwoch zeichnet sich ab, dass der Lockdown verlängert wird, aber es könnte auch Lockerungen geben

Die Spitzen schneiden, neue Frisur ausprobieren, den Bart trimmen: All das ist derzeit höchstens vor dem heimischen Badezimmerspiegel möglich, denn die Friseursalons bleiben wegen des aktuell geltenden Corona-Lockdowns weiterhin geschlossen.

Bereits zum zweiten Mal seit Beginn der Pandemie dürfen die Friseure bundesweit nicht öffnen – eine Katastrophe für die Salons. Vor allem die Schwarzarbeit sei unter dem Gesichtspunkt der Pandemiebekämpfung zu einem echten Problem geworden, so der Chef des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks, Jörg Müller. Wann ist der Gang zum Friseur wieder möglich, wie geht es der Branche, und was ist zu tun, wenn ein neuer Haarschnitt nötig ist?

Kurz vor dem Corona-Gipfel zeichnet sich ab, dass der Lockdown wohl verlängert wird. Aber es könnte Lockerungen geben. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Corona: Wann öffnen die Friseure wieder?

Bis zum 14. Februar sollte der aktuelle Lockdown mindestens dauern - auch Kosmetikstudios und ähnliche Betriebe bleiben damit zunächst geschlossen. Bereits am Montag waren sich Bund und Länder aber nach Informationen unserer Redaktion darüber einig, dass der Lockdown in die Verlängerung geht.

"Business Insider" berichtete von einer Fortführung bis zum 28. Februrar. Lockerungen solle es vorher aber bei Kitas, Grundschulen und eventuell auch Friseuren vom 15. Februar an geben, so das Wirtschaftsmagazin.

Die Entscheidung darüber fällt am 10. Februar, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefinnen und Chefs über den weiteren Verlauf des Lockdowns beraten - auch vor dem Hintergrund einer Ausbreitung der noch ansteckenderen Virus-Mutationen.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) preschte bereits vor und forderte im Berliner „Tagesspiegel“, nach dem 14. Februar rasch wieder die Friseure zu öffnen. „Wir müssen schauen, dass viele unverzichtbare Dienstleistungen wieder möglich werden, auch im Sinne der dort beschäftigten Menschen.“

In Thüringen wurde unterdessen der Eilantrag einer Friseurin gegen die geltende Corona-Verordnung vom Oberverwaltungsgericht in Weimar abgelehnt: Die Friseurin hatte angeführt, dass die Maßnahmen ihre berufliche Existenz gefährden würden. Doch nach Auffassung des 3. Senats sei das Verbot körpernaher Dienstleistungen in der gegenwärtigen Infektionslage verhältnismäßig, hieß es in der Begründung vom 2. Februar. Auch bei eingehaltenen Hygieneregeln gebe es eine erhöhte Infektionsgefahr, wenn der Mindestabstand dauerhaft und regelmäßig erheblich unterschritten werde.

Sollte man sich im Lockdown selbst die Haare schneiden?

Angesichts geschlossener Friseursalons, wuchernder Mähnen und zahlreicher YouTube-Anleitungen ist die Versuchung groß, selbst Schere anzulegen. Davon raten Profis grundsätzlich ab. Wer es trotzdem versuchen will, sollte eine sehr gute Schere verwenden, wie Jens Dagné von der Friseurvereinigung Intercoiffure Mondial empfiehlt. Auf keinen Fall sollte eine Haushalts- oder Bastelschere verwendet werden, denn Scheren minderer Qualität quetschen die Haare und erzeugen nach weiteren ein bis zwei Wochen Spliss, so der Fachmann.

Der Schnitt sollte so simpel wie möglich sein. Experten raten deshalb, höchstens ein paar Zentimeter zu schneiden – denn was ab ist, ist ab. Die Haare sollten dabei trocken sein, denn im nassen Zustand erscheinen sie länger, wodurch der neue Schnitt schnell zu kurz wird. Eine detaillierte Anleitung finden Sie hier: Haare schneiden zu Hause – Diese Tipps helfen dabei

Darf ein Friseur im Lockdown nach Hause kommen und Haare schneiden?

Vielen ist der Do-It-Yourself-Haarschnitt zu riskant – doch ist es eigentlich rechtlich möglich, sich den Friseur einfach nach Hause zu holen? Die Antwort ist ganz klar: nein. Die Corona-Verordnungen der Länder sehen vor, dass die Friseurdienstleistung an sich untersagt ist. Bei Missachtung drohen Bußgelder.

Corona-Regeln: Welche Hygienevorschriften gelten beim Friseur?

Schon während des ersten Lockdowns ab März 2020 mussten die Friseure in Deutschland schließen. Danach durften sie allerdings vorübergehend wieder öffnen – sofern bestimmte Hygienevorschriften eingehalten wurden. So war beispielsweise neben dem Tragen von Mund-Nasen-Schutz das Haarewaschen für alle Kunden Pflicht. Zudem waren Dienstleistungen wie Wimpern- und Augenbrauenfärben, Rasieren und Bartpflege verboten.

Friseure in der Corona-Krise: Wie geht es mit der Branche weiter?

Viele Menschen sorgen sich, ob der Friseursalon ihres Vertrauens nach der Corona-Krise noch existieren wird. Die Furcht ist berechtigt: Laut einer Befragung des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks zu den Folgen der Corona-Krise haben 70 Prozent der Friseure im Jahr 2020 Umsatzverluste von mindestens 30 Prozent befürchtet. Mehr als die Hälfte litt unter starken oder sehr starken Existenznöten.

Mit der Aktion "Licht an!" haben Friseure die Politik nun erneut zum Handeln aufgerufen: Vom 31. Januar auf den 1. Februar ließen bundesweit Friseursbetriebe das Licht in ihren Läden brennen, um auf ihre schwierige Lage aufmerksam zu machen. „Wir fordern von der Politik schnellstmöglich Unterstützung, um ein Betriebssterben zu vermeiden“, sagte der Obermeister der Friseur-Innung Berlin, Jan Kopatz, der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Angaben des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks gibt es in Deutschland mehr als 80.000 Friseursalons mit über 240.000 Beschäftigten und rund 20.000 Auszubildenden.

Auch Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer dringt darauf, dass Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise schnell und zielgenau bei Betrieben ankommen. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Viele Betriebe sind schon beim ersten Lockdown ans Eingemachte gegangen und haben ihre Eigenkapitaldecke fast aufgebraucht. Erspartes ist jetzt nahezu vollständig aufgezehrt.“ (raer/mit dpa)

