Corona: Gibt Merkel eine Pressekonferenz nach dem Corona-Gipfel?

Am Sonntag nach Weihnachten hat das erste von sechs Impfzentren in Berlin eröffnet. Wie viele Menschen man gegen SARS-Cov-2 impfen kann, hängt davon ab, wie viel Impfstoff demnächst zur Verfügung steht. Es wird keine Impfpflicht geben, betonte die Berliner Gesundheitssenatorin.

Berlin. Am Dienstag beraten Merkel und die Länder darüber, ob der Lockdown verlängert wird. Steht auch nach dem 10. Januar das Leben still?

Der 5. Januar ist Tag der Entscheidung: Wird der Lockdown in Deutschland über den 10. Januar hinaus verlängert? Am Dienstag kommt Kanzlerin Angela Merkel per Videokonferenz mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der 16 Bundesländer zusammen, um darüber zu beraten.

Dabei wird es um die mögliche Verlängerung von Kontaktbeschränkungen, Quarantänebestimmungen, die Testpflicht für Reisende und um Ausgangsbeschränkungen gehen, ebenso wie um die Schließung von Schulen, Kitas, Kultureinrichtungen, Restaurants, den meisten Geschäften und Dienstleistungsbetrieben. Die Länder werden voraussichtlich auch ihre Forderung ansprechen, dass der Bund ihnen mehr Corona-Impfstoff liefern soll.

Im Anschluss wird die Kanzlerin die neuen Beschlüsse voraussichtlich in einer Pressekonferenz erklären. So war es jedenfalls in den vergangenen Monaten üblich. Ein Zeitpunkt steht noch nicht fest.

Einen Tag vor der Ministerpräsidentenkonferenz beraten am Montag bereits die Kultusminister der Länder. In diesem Kreis wird vor allem die Öffnung der Kitas und Grundschulen als vorrangig betrachtet.

Bund-Länder-Treffen: Lockdown wird wohl verlängert

Schon vor dem Treffen zeichnet sich eine Verlängerung des Lockdowns ab. Die Chefinnen und Chefs der Staatskanzleien seien sich in einer Telefonschalte am Samstag allerdings nicht einig darüber gewesen, ob dies zunächst für zwei oder drei Wochen beschlossen werden sollte, berichtete die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ (FAS) unter Berufung auf Teilnehmer des Gesprächs.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Vor allem besonders stark von der Corona-Pandemie betroffene Länder wie Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen oder Thüringen plädierten demnach für die längere Frist bis zum 31. Januar. Bremen, Hamburg und Hessen hätten sich hingegen dafür ausgesprochen, die Maßnahmen zunächst für zwei Wochen zu verlängern. Der Bund unterstütze die vorsichtige Seite, hieß es in dem Bericht. Mehr dazu: Wird der Lockdown bis Ende Januar verlängert?

Bund und Ländern uneinig beim Thema Schule

Auch im Hinblick auf die Öffnung von Schulen und Kindergärten herrsche keine Einigkeit unter den Ländern. Die stark betroffenen Länder wollen sie laut „FAS“ weiter geschlossen halten, während die weniger stark betroffenen Länder überlegen, Kindergärten und Schulen bis zur siebten Klasse ab dem 11. Januar wieder zu öffnen. In höheren Klassen solle dann Wechsel- oder Distanzunterricht stattfinden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht sich für eine Beibehaltung der Maßnahmen über den 10. Januar hinaus aus. „Das ist besser, als zu früh zu lockern und dann möglicherweise in einigen Wochen schon wieder vor möglichen schwierigen Fragen zu stehen", sagte der CDU-Politiker. Ziel müsse es sein, die Zahl der Corona-Infektionen jetzt zu senken und für längere Zeit niedrig zu halten.

Er halte auch eine weitere Schließung von Schulen und Kitas für richtig, sagte Spahn. Das sei für Schüler und Eltern zwar schwierig. "Aber auch da gilt: Es ist für alle leichter, jetzt eine Woche länger die Schulen zu zu haben, als sie aufzumachen und dann irgendwann in einigen Wochen wieder vor Debatten zu stehen." (jb/afp)

Corona – Mehr Infos zum Thema