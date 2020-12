Gotthilf Fischer ist tot: Er leitete die Fischer-Chöre

Der frühere Chorleiter Gotthilf Fischer ist tot. Er starb bereits am Freitag im Alter von 92 Jahren, wie seine Managerin Esther Müller der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch bestätigte. Demnach sei der 92-Jährige in Stuttgart im Kreis seiner Familie gestorben und am Mittwoch beerdigt worden.

Der Autodidakt, der sich gerne als Hüter des deutschen Liedguts sah, wurde auch „König der Chöre“ genannt – und leitete über 75 Jahre lang Chöre. Bundesweit bekannt wurde Gotthilf Fischer mit den Fischer-Chören, die 1969 in der ZDF-Sendung „Dreimal neun“ des TV-Moderators Wim Thoelke auftraten.

Gotthilf Fischer ist tot: Er gründete die Fischer-Chöre

Bald drauf erschien die erste Schallplatte. Der Weg zum ersten Millionenauftritt war geebnet: 1974 in München, vor dem Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft, ließ Fischer einen Mammutchor von 1500 Menschen auf dem Rasen des Olympiastadions „Eviva Espana“ anstimmen.

Gotthilf Fischer, Komponist und Chorleiter, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Das Foto zeigt ihn 2018 beim Singen mit Besuchern des Christkindlesmarkts. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Es folgen hunderte TV-Auftritte, „Sing mit den Fischer-Chören“ hieß seine eigene Sendung. Dutzende Schallplatten entstanden – und auch einen Besuch im Vatikan gab es. „Mit 300, 400 Sängern im Petersdom – das war ein ganz besonders Erlebnis“, sagte der Chorleiter einmal.

Gotthilf Fischers Credo: „Böse Menschen haben keine Lieder“

Rund um die Welt hörten zeitweise 62.000 Sangesfreunde, vereint in Freundeskreisen der Fischer-Chöre, auf das Kommando des Schwaben. Weit über 16 Millionen Schallplatten wurden weltweit verkauft. „Böse Menschen haben keine Lieder“, das Motto der Fischer-Chöre, war bis ins hohe Alter Gotthilf-Fischers Credo: „Wenn einer singt, ist er fröhlich“, glaubte er.

Geboren wurde Fischer am 1928 in Plochingen, 20 Kilometer westlich von Stuttgart. Sein Vater war Zimmermeister – und Hobbymusiker. Mit 14 gründete Gotthilf Fischer seinen ersten Chor, nach Kriegsende wurde er mit 17 Leiter des Gesangvereins Concordia in Deizisau, später Leiter weiterer Gesangvereine.

(fmg/dpa)