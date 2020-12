Lockdown: Waschanlagen & Drogerien offen? Diese Geschäfte schließen

In Deutschland ist jetzt der sogenannte harte Lockdown in Kraft. Damit soll der Ausbreitung der Corona-Pandemie entgegengewirkt werden. Das Robert-Koch-Institut gab derweil einen neuen Höchststand bei den Corona-Toten bekannt.

Harter Lockdown in Deutschland in Kraft - Zahl der Corona-Toten auf Rekordhöhe

Berlin. Heute startet der Lockdown in Deutschland. Haben Blumenläden oder Baumärkte offen? Was ist mit der Post? Welche Läden geschlossen sind.

Deutschland ist im harten Lockdown. Das bedeutet, dass viele Geschäfte wieder schließen mussten

Allerdings gibt es auch einige Ausnahmen, vor allem für Läden, die als lebensnotwendig gelten

Doch was heißt das für Baumärkte, Waschanlagen oder die Post? Hier finden Sie alle Geschäfte, die offen sind – trotz Corona-Lockdown

Nachdem die Corona-Zahlen in den ersten Wochen des „Lockdown Light“ auf einem hohen Niveau geblieben und zuletzt wieder gestiegen waren, reagierte die Regierung – aus dem „Lockdown Light“ wurde ein echter Lockdown ab Mittwoch: Das wurde beim Gipfel beschlossen.

Den Einzelhandel treffen die neuen Maßnahmen in der Vorweihnachtszeit hart. Bis auf Geschäfte für Waren des täglichen Bedarfs musste der gesamte Einzelhandel ab dem 16. Dezember schließen.

Lockdown: Diese Geschäftszweige müssen schließen

Bekleidungsgeschäfte

Blumenläden

Möbelläden

Baumärkte

Sportartikelhändler

Buchläden

Spielzeuggeschäfte

Elektronikläden

Antiquitäten- und Gebrauchtwarenhändler

Glühweinstände

Kosmetiksalons

Friseure

Schönheitssalons

Massagestudios

Tattoo-Studios

Für Baumärkte gelten spezielle Regelungen. So sollen sie für Handwerker mit Gewerbeschein geöffnet bleiben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird für die anderen Kunden das Abholen von online bestellter Ware (click&collect) wahrscheinlich möglich. Lesen Sie hier:Diese Corona-Regeln gelten an Weihnachten - So viele Personen dürfen sich treffen.

In Berlin beriet der Senat am Dienstag unter anderem, wo Menschen mit Holz- oder Kohleheizungen Brennstoff herbekommen, wenn die Baumärkte geschlossen sind.

Weihnachtsbäume dürfen weiter verkauft werden. Foto: Bernd Thissen / dpa

Lockdown: Welche Geschäfte offen bleiben

Auch wenn der Einzelhandel bis zum zum 10. Januar generell geschlossen bleibt, gibt es Ausnahmen – für Geschäfte, die Dinge für den täglichen Bedarf verkaufen. Das sind:

Lebensmittelmärkte

Apotheken

Drogerien

Optiker

Tankstellen

Waschanlagen

Autowerkstätten

Banken

Post

Reinigungen

Weihnachtsbaumhändler

Wichtig: Der Verkauf von Produkten abseits von Lebensmitteln kann in Supermärkten eingeschränkt werden.

Auch Glühweinstände mussten schließen

Auch auf Glühwein auf der Straße müssen die Menschen vorerst verzichten. Foto: Matthias Bein / dpa

Gastronomiebetriebe, die Essen und Getränke zum Verzehr außer Haus anbieten, dürfen das weiterhin tun – allerdings untersagte die Bundesregierung ab dem 16. Dezember den Verzehr vor den Restaurants. Dort hatten sich in den vergangen Wochen häufig Menschentrauben gebildet.

Schließen mussten auch die mobilen Glühweinstände, die sich in den letzten Wochen zunehmender Beliebtheit erfreut hatten. Grund dafür ist ein striktes Verbot des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum, das ebenfalls seit dem 16. Dezember gilt.

Ebenfalls gilt ein komplettes Verbot für den Verkauf von Feuerwerkskörpern sowie ein An- und Versammlungsverbot für Silvester und Neujahr. (mit dpa)

