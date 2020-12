So, 13.12.2020, 10.38 Uhr

Die Schauspielerin Paula Beer ist für ihre Rolle in dem Liebesdrama "Undine" mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet worden. Sie erhielt am Samstag den Preis als Europäische Schauspielerin 2020. Für ihre Rolle in dem Film von Christian Petzold war Beer Anfang des Jahres schon bei der Berlinale mit einem Silbernen Bären als beste Darstellerin geehrt worden.