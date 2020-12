Die Loveparade in Berlin – Bilder gegen den Corona-Blues

Die letzte Loveparade in Berlin fand im Jahr 2006 statt, schon in den drei Vorjahren hatte es keine mehr gegeben. Neuer Veranstalter war Rainer Schaller, Geschäftsführer der Fitnesskette McFit und der Lopaevent GmbH, die fortan die Loveparade organisierte. 2007 zog das Event ins Ruhrgebiet um. Bei der Loveparade 2010 kam es während in Duisburg zu Gedränge und Panik im Eingangsbereich, 21 Menschen starben, mehr als 650 wurden verletzt. Zehn Jahre nach dem Unglück, Anfang 2020, erklärte der Organisator der ersten Loveparade, Matthias Roeingh, die Parade 2021 unter anderem Namen, dafür mit alten Traditionen wieder nach Berlin holen zu wollen. Für den 10. Juli 2021 ist die Rave the Planet Parade angemeldet.

Foto: Daniel Biskup