Corona: Impfkommission legt Empfehlung für Reihenfolge vor

Menschen über 80 Jahre, Ärzte und Intensivpfleger auf Covid-19-Stationen, Pflegebedürftige und Altenpfleger – sie alle gehören zu den Ersten, die in Deutschland geimpft werden sollen. Lehrer und Erzieher, Polizisten und Minister dagegen kommen erst an die Reihe, wenn rund 20 Millionen Bundesbürger mit höchstem Corona-Risiko versorgt sind.

Am Montag haben die Experten der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut ihre mit Spannung erwartete Empfehlung für eine Impfreihenfolge vorgelegt. Per Verordnung soll daraus nun eine bundesweit einheitliche Regelung werden.

Wer kommt früh dran, wer später, wer als Letztes? Die Stiko unterscheidet insgesamt sechs Bevölkerungsgruppen nach Dringlichkeit. Die höchste Priorität haben Gruppen mit hohem Corona-Risiko: Alle über 80-Jährigen. Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen.

Impf-Priorisierung: Diese Gruppen werden konkret in der Empfehlung genannt

Klinikpersonal in Notaufnahmen oder auf Covid-19-Stationen, das einem besonders hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt ist oder Kontakt zu besonders gefährdeten Patienten hat – etwa bei Transplantationen oder Krebspatienten. Dazu kommt das Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Altenpflege sowie andere Beschäftigte in Senioren- und Altenpflegeheimen mit Kontakt zu den Bewohnern.

Diese erste Gruppe umfasst rund 8,6 Millionen Menschen. Doch auch für sie gilt: Nicht jeder wird gleich in den ersten Wochen an die Reihe kommen – denn: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schätzt, dass es im Januar gerade einmal drei Millionen Impfdosen geben könnte. Bis Ende März seien dann für Deutschland elf Millionen Dosen allein von Biontech realistisch.

Noch hat die Stiko-Liste keine Gesetzeskraft: Bis Donnerstag haben die 16 Bundesländer und etliche Fachverbände Zeit, um die Empfehlungen zu bewerten. Weitreichende Änderungen sind allerdings nicht zu erwarten – zumal die Liste im Wesentlichen auf den ethischen Leitlinien fußt, die von den Experten der Stiko, des Deutschen Ethikrats und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina Anfang November formuliert worden waren. Endgültig festgelegt werden soll die Impfpriorisierung dann noch im Dezember in einer Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums. Sobald ein Impfstoff zugelassen ist, kann diese Verordnung in Kraft treten.

Doch wie geht es weiter, wenn die erste Gruppe geimpft ist? Die Nächsten wären laut Stiko Personen im Alter zwischen 75 und 80 Jahren, Personal mit hohem Infektionsrisiko in medizinischen Einrichtungen wie Arztpraxen, Menschen mit einer Demenz oder einer geistigen Behinderung in Betreuungseinrichtungen sowie Betreuer von Demenzkranken oder Menschen mit geistiger Behinderung bei ambulanten oder stationären Hilfsdiensten. In dieser Gruppe finden sich 6,7 Millionen Menschen.

37 Millionen Menschen zählen zu den ersten fünf Gruppen

Die dritte Gruppe umfasst Personen zwischen 70 und 75 Jahren, Patienten mit Vorerkrankungen und erhöhtem Risiko und deren engste Kontaktpersonen, Asylbewerber und Obdachlose in Gemeinschaftsunterkünften, enge Kontaktpersonen von Schwangeren, medizinisches Personal mit weniger starkem Corona-Risiko, das aber wichtig ist für das Funktionieren des Klinikalltags, sowie Mitarbeiter der Gesundheitsämter. Rund 5,5 Millionen Menschen gehören zu diesem Kreis.

In der vierten Gruppe finden sich die 65- bis 70-Jährigen, dazu Personen mit Vorerkrankungen mit weniger starkem Risiko und deren engste Kontaktpersonen, Personal mit niedrigem Ansteckungsrisiko in Kliniken und Arztpraxen, Lehrer und Erzieher sowie Beschäftigte in prekären Arbeits- oder Lebensbedingungen – zum Beispiel Saisonarbeiter, Beschäftigte in Verteilzentren oder der Fleisch verarbeitenden Industrie. Zusammen: 6,9 Millionen Menschen.

Erst wenn diese Gruppen versorgt sind, kommen die neun Millionen an die Reihe, die zum Teil an vorderster Front außerhalb der Kliniken, Pflegeheime und Schulen den Pandemie-Alltag organisieren: Neben Personen zwischen 60 und 65 Jahren sind das wichtige Akteure in den Regierungen von Bund und Ländern, Beschäftigte im Einzelhandel sowie Feuerwehrleute, Polizisten, Soldaten, Busfahrer und Müllwerker.

Zusammengerechnet knapp 37 Millionen Menschen zählen zu diesen ersten fünf Gruppen – erst wenn sie geimpft sind, kommen die restlichen mehr als 45 Millionen Deutschen an die Reihe.

Die 16 Länder bereiten unterdessen bereits alles für den Start der Impfungen vor. Bis zum 15. Dezember sollen die regionalen Impfzentren betriebsbereit sein. Doch wie weist man den Mitarbeitern des Impfzentrums nach, dass man Anrecht auf eine frühzeitige Impfung hat? Wie aus dem Entwurf des Gesundheitsministeriums für eine Impfverordnung hervorgeht, gibt es mehrere Möglichkeiten: Für den Altersnachweis reichen Personalausweis oder Reisepass. Impfkandidaten mit erhöhtem Gesundheitsrisiko sollen ein ärztliches Zeugnis vorlegen. Für Beschäftigte in Kliniken oder Pflegeheimen, für Lehrer oder Polizisten reicht die Bescheinigung des Arbeitgebers.

Große regionale Unterschiede gibt es bei der Terminvergabe: Einige Länder wollen die bestehenden Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) nutzen, andere setzen auf eigene Callcenter. Uneinheitlich ist auch die Rekrutierung des Personals. In Hessen etwa hatte die Landesärztekammer sämtliche Mediziner angeschrieben und um Hilfe gebeten: Sie sollten freie Zeitkapazitäten nennen. Die Mail erreichte auch Helge Braun, Anästhesist und Chef des Kanzleramts. Unter der Woche sei es schwierig auszuhelfen, sagt der CDU-Politiker, an Wochenenden wolle er aber stundenweise beim Impfen helfen.

Corona-Impfstoff: Warum werden Prioritäten festgelegt?

Auch in anderen Bundesländern haben sich bereits viele freiwillige Ärzte für einen Impfeinsatz gemeldet: In Berlin waren es zuletzt 780 Mediziner. Damit sei ein Drittel der Dienste von Mitte Dezember bis Mitte Januar besetzt, hieß es bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Die Ärzte sollen in den Zentren Impfwillige aufklären, die Impfungen überwachen und dokumentieren oder selbst impfen. Laut KV Berlin werden pro Tag 120 Ärzte benötigt – nicht nur für die Zentren, sondern auch für 30 mobile Teams für die Bewohner von Pflegeeinrichtungen. In Niedersachsen haben sich bereits laut KV mehr als 1021 niedergelassene Ärzte freiwillig gemeldet. Zudem wurden auch Krankenhausärzte und Ruheständler angesprochen.

