Unfall mit Schulbus in Bayern: 21 Grundschüler und 2 Erwachsene verletzt

Jährlich sterben in Deutschland viele hundert Motorradfahrer bei Unfällen. Helfen kann ein Fahrsicherheitstraining, bei dem die Teilnehmer den richtigen Umgang mit Gefahrensituationen lernen.

Grassau/Berlin. Eine 19-Jährige ist mit ihrem Pkw in Bayern in den Gegenverkehr geraten und auf einen Bus geprallt. Darin saßen 42 Grundschüler.

Beim Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem Pkw sind in Oberbayern am Donnerstagmorgen 21 Grundschulkinder leicht verletzt worden. Die Autofahrerin wurde schwer verletzt. Auch der Busfahrer erlitt Verletzungen.

Die 19 Jahre alte Pkw-Fahrerin war aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve bei Grassau im Landkreis Traunstein in den Gegenverkehr geraten und mit dem Schulbus zusammengeprallt, so die Polizei. Darin saßen 42 Grundschüler.

Das Autowrack der 19-jährigen Fahrerin steht am Straßenrand. Sie erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen. Foto: Josef Reisner / dpa

Nach Unfall: Kinder können noch am Donnerstag nach Hause

Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch die leicht verletzten Kinder wurden in umliegenden Kliniken und Arztpraxen behandelt.

Ein Sprecher der Leitstelle Traunstein ging aber davon aus, dass alle Schüler und Schülerinnen noch am gleichen Tag wieder nach Hause können. Dutzende Rettungskräfte waren bei dem Großeinsatz vor Ort. Die Straße wurde komplett gesperrt. (dpa/jtb)