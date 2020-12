Corona: Lockdown verlängert - RKI-Pressekonferenz im Livestream

Das Robert Koch-Institut (RKI) informiert heute in einer Online-Pressekonferenz über die neuesten Erkenntnisse zur Corona-Pandemie in Deutschland

Der Präsident des RKI, Lothar Wieler, erwartet zahlreiche weitere Todesfälle in Deutschland durch das Coronavirus

Das RKI meldete am Donnerstagmorgen 22.046 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Deutschland – der Wert lag etwas knapp unter dem der Vorwoche

Der Teil-Lockdown mit geschlossenen Restaurants, Museen, Theatern und Freizeiteinrichtungen wird bis zum 10. Januar verlängert

487 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldete das RKI am Mittwoch – ein neuer Höchstwert

In Deutschland sind unseren Recherchen zufolge bislang mehr als 1.117.900 Corona-Infektionen registriert worden, mehr als 17.650 Menschen sind in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben

Deutschland verbringt die Adventszeit wegen der Corona-Pandemie im Teil-Lockdown. Wegen des nach vie vor hohen Niveaus, auf dem sich die Infektionszahlen halten, gelten seit Anfang Dezember verschärfte Corona-Maßnahmen : Bundesbürgerinnen und -bürger müssen sich noch etwas mehr einschränken.

Wegen der anhaltend ernsten Corona-Lage wird der Kreis für private Treffen vielerorts noch enger gezogen. Angesichts der sehr hohen Zahl an Neuinfektionen in Sachsen gelten nun Ausgangssperren in allen sächsischen Landkreisen. Lesen Sie hier: Corona: Welche neuen Corona-Regeln nun in Deutschland gelten.

Hoffnung ruhen indes auf Impfstoffen: Mit Moderna und Biontech/Pfizer haben bereits zwei Hersteller eine Zulassung in der EU beantragt. Der Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seiner US-Partners Pfizer wurden in Großbritannien sogar schon lizenziert.

Corona-News des Tages: RKI meldet 22.046 Neuinfektionen – knapp unter Vorwochenwert

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 22.046 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden bis zum Donnerstagmorgen gemeldet. Damit liegt der Wert knapp unter den 22.268 Fällen der Vorwoche

Am Mittwoch hatte das RKI 487 Todesfälle registriert, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen – ein neuer Höchstwert seit Beginn der Pandemie. Lesen Sie hier: Corona – RKI meldet Fallzahlen und neue Reproduktionszahl

Donnerstag, 3. Dezember: RKI-Chef Wieler: „Lage bleibt weiterhin sehr angespannt“

10.26 Uhr: „Das Risiko ist immer da“, sagt Wieler zur Möglichkeit, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Daher solle man die AHA-Regeln in allen gesellschaftlichen Situationen beachten. „Diese Maßnahmen werden uns noch lange begleiten“, sagt er. Man schütze sich damit selbst, zugleich aber auch seine Mitmenschen. „Sie tun es auch für Oma und Opa“, appelliert er an die Bevölkerung.

10.22 Uhr: Auch RKI-Chef Lothar Wieler geht nochmals auf ältere Menschen ein, für die das Coronavirus ein besonderes Risiko darstellt. Die Anzahl der Ausbrüche in Krankenhäusern und Pflegeheimen bewege sich auf einem ähnlichen Niveau wie zu Anfang der Pandemie . Innerhalb der vergangenen drei Wochen habe sich jedoch gezeigt, dass weniger Ausbrüche in Krankenhäusern stattfänden.

Unseren Altenheimen fehlen gewisse Möglichkeiten, die Krankenhäuser haben“, sagt Wieler. Der Schutz vulnerabler Gruppen sei von Anfang an sehr wichtig gewesen, so der RKI-Chef. „Die Alten- und Pflegeheime benötigen die notwenigen Ressourcen, um die empfohlenen Hygienekonzepte umsetzen zu können“, mahnt er.

RKI-Präsident Lothar Wieler bei einer Pressekonferenz zur Corona-Pandemie in Berlin. Foto: Pool / Getty Images

10.17 Uhr: Ein Blick auf die Altersgruppen zeige, dass zuletzt vor allem junge Erwachsene stark vom Coronavirus betroffen waren. „Wir beobachten allerdings auch, dass immer mehr ältere Menschen betroffen sind“, sagt Ute Rexroth vom RKI. Besonders bei älteren Menschen steige die Inzidenz weiter an.

„Wir sehen, dass ein Großteil der Menschen, die an Covid-19 sterben, älter als 70 sind“, sagt Rexroth. Aber auch bei den 50- bis 59-Jährigen habe man über 500 Todesfälle registriert. „Natürlich können auch jüngere Menschen schwere Verläufe haben“, mahnt die Expertin. Das sei jedoch deutlich seltener als bei den älteren Betroffenen.

10.10 Uhr: RKI-Präsident Lothar Wieler macht zu Beginn des Pressebriefings klar: „Die Lage bleibt weiterhin sehr angespannt.“ Die Zahlen seien immer noch zu hoch, es gebe immer mehr Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen. Er erwarte, dass es noch „viele weitere Tote“ geben wird.

9.50 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) informiert ab 10 Uhr in einer Online-Pressekonferenz über die jüngsten Erkenntnisse zur Corona-Pandemie in Deutschland. Sie können die Konferenz bei uns Livestream verfolgen – oben im Aufmacherbereich.

