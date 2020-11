Hunderte protestieren gegen Kundgebung von Corona-Kritikern in Leipzig

Sa, 21.11.2020, 16.34 Uhr

Mehrere hundert Menschen gehen in der Leipziger Innenstadt gegen eine Kundgebung von Kritikern der aktuellen Corona-Politik auf die Straße. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in Einsatz. IMAGES AND SOUNDBITESN°8VL9DEN°8VL9KC