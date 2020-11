Prinz Charles und Herzogin Camilla zum Volkstrauertag in Deutschland

Prinz Charles und dessen Ehefrau Herzogin Camilla sind nach Berlin gereist, um am Gedenken zum Volkstrauertag teilzunehmen. 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges stehen dabei die deutsch-britischen Beziehungen im Mittelpunkt, die sich von einer vormaligen Feindschaft im Krieg zu einer engen Freundschaft hin entwickelt haben.

Tatsächlich handelt es sich dabei um eine Premiere: Charles ist das erste Mitglied der Königlichen Familie , das an einer zentralen Gedenkfeier zum Volkstrauertag teilnimmt. Zudem sei geplant, dass der britische Thronfolger eine Gedenkrede im Bundestag hält. Lesen Sie mehr: Warum der Streit zwischen Harry und William die Monarchie gefährdet

Zunächst wird der 72-Jährige jedoch gemeinsam mit seiner Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Schloss Bellevue in Empfang genommen. Anschließend werden diese an der zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik Kränze niederlegen.

Der britische Thronfolger Prinz Charles, Prinz von Wales, ist mit seiner Ehefrau Camilla, Herzogin von Cornwall nach Berlin gereist, um dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu gedenken. Foto: ODD ANDERSEN / dpa

An der Veranstaltung nehmen auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), der Präsident des Bundesrats und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) als Vertretung von Bundeskanzlerin Angela Merkel teil. (elik/dpa)