Baby aus Brandenburg bei Geburt fast sieben Kilo schwer

In der libanesischen Hauptstadt Beirut wird Emmanuelle Khnaisser am 4. August gerade in den Kreißsaal gebracht, als es zu den Explosionen am Hafen kommt.

Bei dieser Geburt staunten nicht nur die anwesenden Medizinerinnen und Mediziner: Eine Frau aus dem Brandenburgischen Senftenberg hat einen 6,7 Kilogramm schweren und 57 Zentimeter großen Säugling zur Welt gebracht. Das bestätigte das zuständige Carl-Thiem-Klinikum (CTK).

Das Neugeborene, das das Licht der Welt per Kaiserschnitt erblickte, stellte offenbar einen krankenhauseigenen Rekord auf. „Das habe ich nach 25 Jahren in der Geburtshilfe noch nicht erlebt“, sagte der Chefarzt der Frauenklinik Jörg Schreier. Gemeinsam mit seinem Team holte der Mediziner das Baby in der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt.

Das hohe Gewicht des Kindes sei jedoch weder für Mutter noch Baby gefährlich. Dass das Neugeborene anfangs beatmet werden musste, hatte offenbar nichts mit dessen Schwere zu tun, so Schreier. So musste der Junge in den ersten zwölf Tagen seines jungen Lebens noch auf der Kinderstation des Klinikums überwacht werden. Mittlerweile lägen Mutter und Sohn jedoch in einem Zimmer.

• Aus der Forschung: Das erste Kind verändert einfach alles – oder doch nicht?

(elik/dpa)