Mit Laptop in der Kirche: Studium in Corona-Zeiten

Sa, 17.10.2020, 12.36 Uhr

In der Wiener Votivkirche sind immer öfter Studenten mit Laptop auf der Kirchenbank anzutreffen. Wegen der Abstandsregeln in der Corona-Pandemie hat die nahegelegene Universität nach Orten gesucht, wo Studierende Vorlesungen verfolgen können. Das Angebot kommt gut an.