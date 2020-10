Emmerich: Baby stirbt bei Autounfall – Kind und Mutter in Lebensgefahr

Ein sechs Monate altes Baby ist am Montag in Nordrhein-Westfalen bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die 32 Jahre alte Mutter des Jungen sowie seine drei Jahre alte Schwester wurden bei dem Frontalzusammenstoß in Emmerich am Niederrhein lebensgefährlich verletzt. Das älteste der drei Kinder, ein sechs Jahre altes Mädchen, sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Polizei: Mutter stößt mit Rettungswagen zusammen

Die Mutter aus Emmerich war aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Kleinwagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Rettungswagen zusammengestoßen. Das Baby starb noch an der Unfallstelle.

Der 58 Jahre alte Fahrer des Rettungswagens wurde nur leicht verletzt und leistete an der Unfallstelle noch Erste Hilfe. Er stehe unter Schock, sagte die Sprecherin. Die Betreuung der Angehörigen erfolge durch den polizeilichen Opferschutz. (mbr/dpa)