Corona: RKI-Chef Wieler warnt vor Kontrollverlust - Heftige Prognose

In einem eindringlichen, gemeinsamen Appell haben Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und RKI-Präsident Lothar Wieler vor einem Kontrollverlust in der Corona-Pandemie gewarnt: „Die neuen Zahlen besorgen mich sehr“, sagte Spahn am Donnerstagmorgen in Berlin. „Wir wollen verhindern, dass die Zahlen exponentiell steigen und wir die Kontrolle verlieren.“

Noch sei Deutschland nicht an diesem Punkt abgekommen. Er könne den Punkt auch nicht konkret benennen, an dem dies passiere, sagte der Minister. Aber: „Wir sollten vermeiden, es auszutesten.“

Corona-Lage in Deutschland: RKI-Chef Wieler warnt vor unkontrollierter Ausbreitung

RKI-Chef Wieler warnte ausdrücklich vor Sorglosigkeit: „Wir wissen nicht, wie sich die Lage in Deutschland in den nächsten Tagen entwickeln wird. Es ist möglich, dass wir pro Tag mehr als 10.000 Fälle sehen werden. Es ist möglich, dass sich das Virus unkontrolliert verbreitet.“

Mit 4058 neu gemeldeten Fällen hat die Zahl der Neuinfektionen einen neuen Höchststand in diesem Herbst erreicht – auf dem Höhepunkt der ersten Pandemiewelle lagen die Zahlen bei rund 6500 neu registrierten Fällen pro Tag. Lesen Sie hier: Corona-Hotspots in Deutschland – das sind alle Risikogebiete

Corona-Hotspots in Deutschland: Wuppertal und Hagen sind neue „Risikogebiete“

Mit Wuppertal und Hagen sind zwei weitere Großstädte über die kritische Schwelle von 50 Fällen beim Sieben-Tage-Wert gestiegen. Beide liegen in Nordrhein-Westfalen, wo an diesem Wochenende die Herbstferien beginnen.

„Wir dürfen das Erreichte nicht verspielen“, mahnte Spahn. Die Situation in Berlin zeige, wie bei einem sorglosen, ignoranten Umgang die Zahlen wieder steigen würden. Er wünsche sich sehr, dass Deutschland „diesen Charaktertest“ bestehe.

Gefahr für alte Menschen: Infektionszahlen in Seniorenheimen steigen

RKI-Chef Wieler zeigte sich besorgt darüber, dass es aktuell wieder zu mehr Infektionsfällen in Altenheimen und Krankenhäusern komme. Nur noch acht Prozent der Neuinfektionen seien auf Reiserückkehrer zurückzuführen.

Auch das durchschnittliche Alter der Infizierten steige wieder an – nachdem sich im Sommer vor allem junge Menschen infiziert hatten. „Wir sehen, dass wieder mehr ältere Menschen erkranken.“ Und: Aktuell würden 470 Menschen auf Intensivstationen behandelt – „die Zahl hat sich in den letzten vier Wochen verdoppelt.“

Wieler prognostiziert mehr schwere Verläufe und steigende Zahl der Todesfälle

Noch sei die Zahl der Verstorbenen niedrig. „Wir werden aber bald wieder mehr schwere Fälle und Todesfälle sehen.“ Wieler warnte vor diesem Hintergrund vor dem „Trugschluss“, das Virus zu unterschätzen.

Ende März/Anfang April hatte die Epidemie mit rund 6000 Fällen pro Tag ihren bisherigen Höhepunkt erreicht. Auch die Zahl der Corona-Risikogebiete in Deutschland steigt: Am Mittwoch überstieg Bremen die Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche. Die Bundesländer einigten sich auf ein Beherbergungsverbot für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten – allerdings scheren einige Länder aus. Mehr zum Thema: Was Reisende aus deutschen Risikogebieten wissen müssen

