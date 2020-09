Sa, 12.09.2020, 09.59 Uhr

Die afghanische Regierung und die radikalislamischen Taliban haben in Katar ihre lange erwarteten Friedensverhandlungen aufgenommen. Die Gespräche begannen in einem Luxushotel in der Hauptstadt Doha. Auch Auch US-Außenminister Mike Pompeo und der UN-Sonderbeauftragte Zalmay Khalilzad nehmen teil.