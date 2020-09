Schluss für "Keeping Up with the Kardashians"

Schluss für "Keeping Up with the Kardashians" Mi, 09.09.2020, 10.50 Uhr Die weltweit erfolgreiche Reality-Serie über das Leben der Familie Kardashian wird im nächsten Jahr eingestellt. Durch "Keeping Up with the Kardashians" gelangte die ganze Familie zu Berühmtheit - und sehr viel Geld.

