Mi, 02.09.2020, 14.42 Uhr

In den USA wird ab Januar voraussichtlich kein Mitglied der legendären Kennedy-Dynastie mehr ein politisches Mandat ausüben. Am Dienstag verlor der 39-jährige Joe Kennedy III. die Vorwahl der Demokraten für einen Sitz im US-Senat im Bundesstaat Massachusetts - eine Premiere für ein Mitglied der Kennedy-Familie in deren Heimatstaat. Kennedy unterlag gegen den amtierenden Senator und Parteikollegen Ed Markey.