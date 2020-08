Wirbelstürme nähern sich USA: "Laura" und "Marco" fordern Todesopfer in Karibik

Gleich zwei Wirbelstürme nehmen Kurs auf die US-Küste. Einer von ihnen, Sturm „Laura“, hat bereits zwölf Menschen in Haiti und der Dominikanischen Republik getötet. Er erreichte am Sonntagabend Kuba, wie Behörden mitteilten. Genau wie Sturm „Marco“ hat er das Potenzial, sich zu einem Hurrikan zu entwickeln, bevor er in den kommenden Tagen auf die US-amerikanische Küste trifft.

Nach Behördenangaben kamen im Karibikstaat Haiti mindestens neun Menschen bei dem Unwetter ums Leben, darunter auch ein zehnjähriges Mädchen. Es starb, als ein Baum auf sein Haus stürzte. Zwei weitere Menschen würden nach dem Sturm vermisst, sagte Staatschef Jovenel Moïse bei einem Besuch im Katastrophengebiet.

Sturm „Laura“ traf die Bewohner Haitis teilweise unvorbereitet

Der Sturm habe ihn völlig unvorbereitet getroffen, sagte ein Mann in Pétionville, einem Vorort der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince. „In meinem Viertel haben wir nicht oft Strom, daher konnte ich die Radionachrichten nicht verfolgen“, sagte Sony Joseph.

Selbst weniger schwere Stürme haben in Haiti oft gravierende Folge, da viele der ärmsten Menschen im Land in Risikogebieten leben. Zudem gibt es wegen der Corona-Pandemie derzeit weniger Plätze in schützenden Notunterkünften.

In Santo Domingo, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik, sorgte „Laura“ für schwere Überschwemmungen und zerstörte Gebäude. Foto: ERIKA SANTELICES / AFP

Mehrere Tote in der Dominikanischen Republik

Auch in der Dominikanischen Republik hat „Laura“ mehrere Menschenleben gefordert. Mindestens drei Menschen seien ums Leben gekommen, teilte der Leiter des nationalen Katastrophenschutzzentrums, Juan Manuel Mendez, mit. In der Hauptstadt Santo Domingo seien eine Frau und ihr Kind in ihrem Haus gestorben. Ein junger Mann sei ums Leben gekommen, als ein Baum auf sein Haus stürzte.

Durch „Laura“ seien laut Mendez mehrere entlegene Dörfer von der Außenwelt und eine Million Menschen von der Stromversorgung abgeschnitten worden. In der Dominikanischen Republik wie auch in Haiti verursachte der Wirbelsturm schwere Überschwemmungen.

#Marco has weakened overnight but is still a threat to portions of the northern Gulf Coast. The Monday morning Key Messages are below. The latest storm forecast is at https://t.co/tW4KeFW0gB and your local weather is at https://t.co/SiZo8ohZMN pic.twitter.com/QVhrvRWM1V — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 24, 2020

Kuba: 120.000 Menschen wegen Sturm „Laura“ in Notunterkünften

Von Hispaniola zog „Laura“ nach Angaben von Meteorologen mit einem Tempo von 33 Stundenkilometern westwärts nach Kuba. Dort traf er am Sonntagabend (Ortszeit) mit Geschwindigkeiten von bis zu 146 Stundenkilometern auf Land und verursachte im ostkubanischen Maisi drei Meter hohe Wellen. In Guantánamo und Santiago de Cuba wurden fast 120.000 Menschen vorsorglich in Notunterkünfte gebracht.

„Laura“ könnte nach Einschätzung der Meteorologen bereits am Dienstag Hurrikan-Stärke erreichen und am Mittwoch die US-Küste im Zentrum und Nordwesten des Golfs von Mexiko erreichen. Zur Sicherheit wurde die Öl- und Gasförderung in mehreren Offshore-Anlagen im Golf von Mexiko ausgesetzt.

Sturm „Marco“ erreichte bereits Hurrikan-Stärke – Trump warnt

Der sich ebenfalls auf die USA zubewegende Sturm „Marco“ erreichte unterdessen nach Angaben des Nationalen Hurrikan-Zentrums (NHC) der USA mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern bereits Hurrikan-Stärke. „Marco“ werde voraussichtlich am Montag (Ortszeit) auf die Küste des US-Bundesstaats Louisiana treffen. Allerdings sagten die NHC-Experten auch voraus, dass der Sturm nach Erreichen des US-Festlands rasch an Kraft verlieren werde.

US-Präsident Donald Trump warnte vor bedeutenden Schäden an der US-Küste am Golf von Mexiko. Die Tatsache, dass Louisiana und angrenzende Gebiete diese Woche binnen kürzester Zeit wahrscheinlich von zwei Stürmen heimgesucht würden, sei „einigermaßen beispiellos“, sagte Trump am Sonntagabend (Ortszeit). Auch interessant: Donald Trump wollte Puerto Rico nach Hurrikan verkaufen

Dieses Jahr könnte die Hurrikan-Saison, die noch bis November dauert, besonders zerstörerisch sein. Das NHC listet für die Saison 25 Stürme namentlich auf, „Laura“ war bislang der zwölfte. US-Medien bezeichneten „Laura“ und „Marco“ als Zwillings-Hurrikans. Dieses Phänomen sei im Golf von Mexiko seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 150 Jahren noch nie aufgetreten, berichteten sie. (afp/dpa/raer)