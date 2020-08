Deutsche Ärzte: Nawalny ist transportfähig - Besuch in russischer Klinik

Fr, 21.08.2020, 17.45 Uhr

Deutsche Ärzte sind erstmals zu dem in Lebensgefahr schwebenden Kreml-Kritiker Alexej Nawalny in Russland vorgelassen worden. Sie halten ihn offenbar für transportfähig. Er könnte in der Berliner Charité behandelt werden.