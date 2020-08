Jan Böhmermann: Satiriker bietet Abiturient nach Strafanzeige Praktikum an

Jan Böhmermann hat ein Herz für die Rede- und Meinungsfreiheit – gern auch in zugespitzter Form. Das hat nicht zuletzt der mit einer „Schmähkritik“ überzogene türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan erfahren. Nun eilt der TV-Satiriker einem Gymnasiasten zu Hilfe, der sich mit einer kritischen Rede auf dem Abiturball seiner Schule eine Strafanzeige wegen übler Nachrede eingehandelt hat. Die Belohnung: ein Praktikumsplatz in Böhmermanns neuer ZDF-Sendung.

„Gutschein für Herrn Fiete Korn für ein ausgedehntes Redaktionspraktikum in einer ZDF-Hauptprogramm-Satiresendung von/mit Dr. Jan ,Gerald‘ Böhmermann“, twitterte Böhmermann am Sonntag zu einem Artikel über den 18-Jährigen. Darunter schrieb er „bitte ausschneiden und einsenden“.

In einem weiteren Tweet schrieb Böhmermann, das Ganze sei „ernst gemeint“.

Böhmermann: So kam Abiturient Fiete Korn zum Praktikumsangebot

Solche Weihen muss man sich erarbeiten. Fiete Korn, 18-jähriger Abiturient der Freien Schule Prerow in Mecklenburg-Vorpommern, hatte in seiner teilweise ironischen Ansprache die Art und Weise kritisiert, wie die Schulleitung mit den Schülern umgehe und ihr vorgeworfen, ein Klima von Angst und Einschüchterung zu schaffen. Schüler sollen motiviert worden sein, ihre Mitschüler zu überwachen.

Der Direktor der Schule reagierte, als wolle er die Vorwürfe indirekt bestätigen – mit einer Strafanzeige wegen übler Nachrede. Öffentlich hat sich der Schulleiter bislang nicht geäußert. Er habe noch Urlaub, da der Unterricht erst am 31. August beginnt, teilte die Schule auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst mit.

Sidekick-Schulung für den Schulleiter?

Ein Twitter-User hatte eine Idee, wie die Situation zu entspannen wäre: mit einer Sidekick-Schulung für den Schulleiter. Tatsächlich: Dann könnten er und Fiete Korn bei Böhmermann auftreten. Denn, so doziert der User: „Gemeinsame Erlebnisse reduzieren Konflikte.“

Sollte Fiete Korn wirklich bei Böhmermann hospitieren, wäre er Teil der neuen Show des Satirikers. Wie die heißt, ist noch unklar: In der letzten Sendung des „Neo Magazin Royale“ am 14. Dezember 2019 kündigte Böhmermann nur an, ab Oktober 2020 in einer Sendung im ZDF-Hauptprogramm aufzutreten.

Im Juni wurde bekannt, dass Böhmermann und die ZDF-Tochter Gruppe 5 Filmproduktion eine eigene Produktionsfirma mit dem Namen Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld (UFE) gegründet haben, die die neue Show in Herbst produzieren soll. Vielleicht mit Fiete Korn. (dpa/fmg)