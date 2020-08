In Berlin und Brandenburg gehen 400 Einsatzkräfte gegen kriminelle Banden vor.

Großrazzia gegen kriminelle Banden in Berlin und Brandenburg

Berlin. Bei einer Großrazzia sind seit dem Morgen Hunderte Einsatzkräfte in Berlin und Brandenburg gegen kriminelle Banden im Einsatz.

Es werde wegen schweren Raubs sowie illegalen Waffen- und Kokainhandels in mehreren Bezirken und im Landkreis Dahme-Spreewald ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Unter der Leitung von Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft durchsuchen demnach 400 Einsatzkräfte Wohnungen und Geschäftsräume. Unterstützt werden sie von der Spezialeinheit GSG 9 der Bundespolizei.

In Brandenburg wird ein Objekt untersucht. In Berlin sind die Ermittler in Charlottenburg-Wilmersdorf, Neukölln, Pankow, Reinickendorf und Spandau im Einsatz. Zunächst hatte die "B.Z." berichtet.

© dpa-infocom, dpa:200817-99-194007/3