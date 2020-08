Ostsee: Polizei rät von Ausflug ab - volle Strände, lange Staus

Die deutsche Küste hat tolle Orte, an denen sich super Urlaub machen lässt. Es muss nicht immer der Timmendorfer Strand oder Warnemünde sein. Im Video gibt es die besten Geheimtipps an der Nord- und Ostsee.

Sonnenschein und 30 Grad im Schatten – das Wetter lockt auch die größten Reisemuffel an die Badeseen und Strände ihrer Region. Vor allem wer nah am Meer lebt, nimmt auch gerne mal eine längere Fahrt in Kauf, um einen Tag an der Nord- oder Ostsee zu verbringen.

Die Polizei hat jetzt jedoch von einem Kurztrip an die Ostsee abgeraten. Auf den Autobahnen hätten sich bereits kilometerlange Staus gebildet. „Die Verkehrslage auf der A 1 ist katastrophal. Wer jetzt noch Richtung Ostsee losfährt, muss selbst wissen, was er sich antut“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Zwischendurch habe sich der Verkehr auf bis zu 17 Kilometern gestaut, doch auch auf dem restlichen Streckenabschnitt zwischen Hamburg und Lübeck sei durchweg mit stockendem Verkehr zu rechnen. Auch an den Küsten selbst kam es bedingt durch das hohe Besucheraufkommen zu langen Wartezeiten: Gegen 12 Uhr waren in der Lübecker Bucht nach Angaben der Polizei nahezu alle Parkplätze belegt. Lesen Sie auch: Ostsee-Urlaub: Bürgermeisterin von Scharbeutz: „Wir sperren keine Strände“

Ostsee: Einhaltung der Corona-Bestimmungen kann nicht garantiert werden

Auch Strände, wie beispielsweise in Timmendorf an der Seebrücke oder in Scharbeutz, seien zu dieser Zeit bereits stark ausgelastet gewesen. Die Polizei mahnte Urlauber und Ausflügler zu Vorsicht – an den engen Strandpromenaden lasse sich ob die geltenden Corona-Bestimmungen wie der Mindestabstand eingehalten werden. Mehr zum Thema: Nordsee/Ostsee: Diese Strand-Regeln müssen Urlauber beachten

Wer morgen sein Glück versuchen möchte, dem wird das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sei am Sonntagmorgen mit wechselhaftem Wetter zu rechnen, am Nachmittag könne es bei Temperaturen bis zu 23 Grad auch zu leichten Regenschauern kommen. Lesen Sie auch: Urlaub in Deutschland – trotz Corona: Das muss man wissen

(dpa/lhel)