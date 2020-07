Spanien: Corona-Risikogebiet? Quarantäne in Großbritannien für Reisende

Eine Trauerfeier zu Ehren der mehr als 28.000 spanischen Todesopfer der Corona-Pandemie: Im Beisein von König Felipe VI. gedenken Hinterbliebene und internationale Spitzenbeamte der Verstorbenen. in front of the Royal Palace

In Spanien steigt die Sorge vor einer zweiten Welle: Die Corona-Zahlen steigen seit Tagen wieder an

Großbritannien hat reagiert und will Reisende aus Spanien in Quarantäne schicken

Nun verhandelt Spanien mit Großbritannien über Ausnahmen für die Kanaren und die Balearen

Spanien ist mit mehr als 270.000 nachgewiesenen Infektionen und über 28.400 Toten eines der von der Pandemie am schwersten betroffenen Länder Europas

In Spanien steigen die Infektionszahlen plötzlich wieder rapide an. Erst am 21. Juni hatte die Regierung in Madrid den landesweiten Alarmzustand aufgehoben. Damals schien Sars-CoV-2 beherrschbar, mit nur noch rund 2400 Neuinfektionen pro Woche. Doch seit Anfang Juli schnellt die Zahl der Positivtests wieder hoch: rund 3300, 6300 und zuletzt 12.100 neue Fälle hat das staatliche Gesundheitsinstitut Carlos III in den vergangenen drei Wochen vermeldet.

Tausende Briten müssen deshalb nun nach ihrem Sommerurlaub in Spanien in eine zweiwöchige Quarantäne. Auch der britische Verkehrsminister Grant Shapps ist direkt betroffen: Der Minister sei mit seiner Familie in Spanien, bestätigte am Sonntag sein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Quarantänepflicht gelte nicht nur für das spanische Festland, sondern auch für Rückkehrer von den Balearen und den Kanaren, erklärte der Sprecher. Lesen Sie hier: In diesen Ländern drohen neue Corona-Hotspots zu entstehen.

Spanien verhandelt mit London über Ausnahmen von Quarantänepflicht

Doch Spanien verhandelt mit Großbritannien darüber, die Balearen und die Kanaren von der Quarantänepflicht zurückkehrende Urlauber auszunehmen. Corona sei auf beiden Inselgruppen „unter Kontrolle“ und die Ansteckungsrate mit dem Virus liege „weit unter“ der Großbritanniens, sagte Spaniens Außenministerin Arancha González Laya.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner während der vergangenen 14 Tage liegt nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Madrid für die Kanaren bei 5,8 und für die Balearen bei 8,0, während Großbritannien einen Wert von 14,7 aufweise, wie die Zeitung „El País“ am Montag berichtete.

Spanien: Großbritannien warnt vor Reisen

Seit Samstagabend erscheint jedoch auf der Internetseite des Londoner Außenministeriums auch ein neuer Reisehinweis: „Vom 26. Juli an rät das Foreign & Commonwealth Office von allen vermeidbaren Reisen auf das spanische Festland ab, basierend auf der aktuellen Einschätzung der Covid-19-Risiken.“

Spanien ist mit mehr als 270.000 nachgewiesenen Infektionen und über 28.400 Toten eines der von der Pandemie am schwersten betroffenen Länder Europas. Während die Zahlen dank drastischer Maßnahmen stark fielen, gehen sie seit dem Ende des Notstands am 21. Juni langsam wieder nach oben.

Spanien, Palma: Touristen gehen vor der Kathedrale von Palma entlang. Urlauber, die aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehren, können sich nach ihrer Rückkehr kostenlos auf das Virus testen lassen. Foto: Clara Margais / dpa

Briten müssen nach Rückkehr aus Spanien in Quarantäne

Doch Spanien gehört zu den Ländern, in denen die Briten am liebsten Ferien machen. „Wir haben die Entscheidung so schnell getroffen wie wir konnten“, sagte der britische Außenminister Dominic Raab dem Nachrichtensender Sky News. Man habe damit auf einen „großen Anstieg an Covid-19-Fällen“ auf dem spanischen Festland reagiert. Mit der Einführung der Quarantänepflicht für die Rückkehrer soll eine zweite Infektionswelle im Vereinigten Königreich verhindert werden.

Erst am 3. Juli hatte London angekündigt, die Quarantänepflicht für Spanienrückkehrer zu streichen. Für die unter der Corona-Krise stark leidenden Fluggesellschaften ist die neue Pflicht zur Selbstisolation ein heftiger Schlag. Sie fürchten nun neue Einbrüche bei den Fluggastzahlen und damit noch mehr Verluste.

Spanien kein Corona-Risikogebiet für Deutschland

Das Auswärtige Amt hat dagegen noch keine Reisewarnung für Spanien erlassen. Das Land gilt nicht als Corona-Risikogebiet.

(dpa/bef)